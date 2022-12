Lund tuleb juurde

Neljapäeva öö on pilvine, sajab lund ja kohati tuiskab. Saartel ja läänerannikul tuleb ka lörtsi. On jäiteoht. Puhub valdavalt kagutuul 4 kuni 10, Ida-Eestis ja rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, saartel pöördub tuul loodesse ja põhja. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, saarte rannikul kuni +1 kraadi.

Hommik on ikka pilvine. Sajab lund, saartel, Liivi lahe ääres ja ka Eesti lõunaservas tuleb sekka lörtsi. Puhub kagu-, saartel läänekaare tuul 3 kuni 9, Peipsi ääres ja Virumaa rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist +1 kraadini.

Ennelõuna on samuti pilvine. Sajab lund, kohati võib tuisata, rannikul tuleb ka lörtsi. Jäiteoht püsib. Pärastlõunal sadu ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub kagust edelasse, saartel puhub läänekaarest 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Reedel puistab madalrõhkkond veel lund ja termomeetrinäidud langevad paar kraadi madalamale. Nädalavahetus on suurema sajuta ja külmem. Kui taevas selgineb, siis langeb temperatuur öösel -10 piirist madalamale, päevane tõus piirdub paari-kolme kraadiga.

Uus nädal algab esmalt läbilõikavalt tugeva kirdetuule ja selle järel tõenäoliselt lumesaju ja tuisumölluga.