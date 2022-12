Sünnitust teeselnud naise tõttu põgenes Barcelonas lennukist 12 inimest

Hispaania politsei otsib taga 12 reisijat, kes põgenesid Barcelonas hädamaandumise teinud lennukilt, vahendas Helsingin Sanomat AFP-d. Hädamaandumine tulenes lennul olnud naise teatest, et ta on kohe sünnitamas. Hiljem selgus, et naine valetas.