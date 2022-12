Hiina eksport langes novembris 8,7 protsenti

Hiina eksport langes novembris aastases võrdluses 8,7 protsenti, mis on suurim kukkumine alates 2020. aasta veebruarist. Lääneriigid karmistavad rahapoliitikat ja maailmas väheneb nõudluse kaupade järele.

Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased prognoosisid, et Hiina eksport langeb novembris kaks protsenti.

Majandusteadlaste sõnul võivad viimased andmed näidata, et 2021. aastal ülemaailmset kasvu toetanud kaubanduse buum on läbi saamas. Lääneriikide keskpangad tõstavad intressimäärasid, mis vähendab nõudlust Hiina kaupade järele, vahendas The Wall Street Journal.

Rahvusvaheline valuutafond (IMF) prognoosis oktoobris, et 2023. aasta globaalne majanduskasv tuleb väiksem, kui seda näitas varasem prognoos. IMF prognoosib, et globaalne majandus kasvab 2023. aastal 2,7 protsenti. Aasta alguses prognoosis IMF, et globaalne majandus kasvab 3,2 protsenti.

Hiina kompartei leevendab nüüd koroonapiiranguid, võimud tahavad riigis suurendada tarbimist. Paljud majandusteadlased hoiatasid siiski, et ühiskonna taasavamine ei too kaasa kiiret majanduslikku taastumist.

"See on hea uudis, et tunneli lõpus on näha valgust. Sellegipoolest saab taasavamine olema väga keeruline," ütles uuringufirma Gavekal Dragonomics analüütik Christopher Beddor.

Hiina eksport USA-sse langes neljandat kuud järjest, vähenes ka kaupade müük Euroopa Liitu.

Hiina import langes novembris aastases võrdluses 11 protsenti. See oli viimase 30 kuu suurim langus. Majandusteadlased prognoosisid, et import kahaneb novembris neli protsenti. Hiina kinnisvaraturg on languses, seetõttu ostab riik vähem toorainet välismaalt.

Ametlike andmete kohaselt oli Hiina kaubanduse ülejääk novembris 70 miljardit dollarit. Oktoobris oli see 85 miljardit dollarit.