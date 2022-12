USA plaanib välja vahetada sõjaväekopterid Black Hawk

Ajaleht The Times kirjutab, et USA armee plaanib mitme miljardi dollari suuruse programmi raames välja vahetada legendaarse helikopteri Black Hawk.

USA armee võttis relvafirma Sikorsky toodetud UH-60 Black Hawki kasutusele 1979. aastal. USA kasutas neid helikoptereid Iraagis ja Afganistanis. Nüüd tahab Pentagon need kopterid asendada helikopteriga V-280. Selle kopteri arendas välja USA relvafirma Bell, vahendas The Times.

USA võimud sõlmisid Belliga lepingu, mille esialgne väärtus on 232 miljonit dollarit. Uue kopteri prototüüp peaks saama valmis 2025. aastal. USA teatel on tegemist uue põlvkonna kopteriga, kogu projekti väärtuseks võib kujuneda 70 miljardit dollarit.

V-280 meeskond koosneb neljast liikmest, kopter suudab pardale võtta kuni 14 inimest. Kopter varustatakse tiibrakettide ja droonidega

"See on põnev aeg USA armee jaoks. Bellil on pikk ajalugu, mis puudutab armee õhujõudude toetamist. Oleme valmis varustama sõdureid kiiruse ja laskeulatusega, mida nad vajavad, et võidelda ja võita," ütles Belli juht Mitch Snyder.