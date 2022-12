Suusakeskuste külastajate arv on kasvuteel ja majanduslangus tunda ei anna

Talvehooaeg on Kagu-Eesti suusakeskustes täisvõimsusel käivitunud ja külastajaid on juba rohkem kui mullu samal ajal. Lõuna-Eesti turismiettevõtjad näevad põhjusena inimeste üha kasvanud huvi talispordi vastu, mistõttu majanduskriisi ohtu nad oma äris ei tähelda.

Viimaste nädalate öised külmakraadid on lasknud Kagu-Eesti suusakeskustes suusaradade jaoks juba piisavalt kunstlund toota, et talvine turismihooaeg saaks täie hooga alata.

"Hooaeg Haanjas on väga hästi alanud, on olnud külma, on olnud lund ja oleme rajapõhjad saanud väga varakult valmis. Suusatajaid on juba peaaegu kuu aega Haanjas saanud suusatada, kunstlund oleme tootnud täna ca 1,2 kilomeetrit," rääkis Haanja puhke- ja spordikeskuse juht Anti Saarepuu.

Suusataja Ulvi märkis, et eelistab Haanja radu, kuna need on alati korras ja mitmekesised. "Kõige tähtsam on see, et rajad on tehtud. Praegu tulen hommikul, lumi sajab, aga rajad on tehtud ja korras," rääkis ta.

Kütioru puhkekeskust külastavad nädala sees koolilapsed, nädalavahetusel on mäenõlvad enamasti kaugemalt tulnud külastajate päralt. Majanduskriisi suusakuurortide pidajad märganud ei ole.

"Nädalavahetused on need päevad, kus käivad Eesti siseturistid, üle Eesti - Saaremaalt, Hiiumaalt, Tallinnast, igalt poolt tulevad. Päris põnev on kuulata, kust keegi tuleb. Kui nädalavahetusel käib siin 500-700 inimest, siis nendest paarsada jäävad ka ööbima siia Võrumaale," ütles Kütioru puhkekeskuse juhatuse liige Imre Viilukas.

Lumine talv ja pühade ajal peetavad üritused annavad tööd turismiettevõtjatele, kellest paljudel on majutuskohad juba aasta lõpuni broneeritud.

"Lumi toob meile kliente. Suusatajad, jõulupidulised ja muidu sellised vaikuse ja looduse nautijad. Kui lumi maas on, on kohe suusatajad, kui on mõni üritus või maraton, siis on maja alati täis. Põhiliselt ikka Põhja-Eesti inimene tuleb Lõuna-Eestit avastama ja nautima siinset loodust," ütles Ööbikuoru Villa perenaine Tuuli Pähk.