Reedel võib lumesaju hõrenemist oodata alles õhtuks

Neljapäeval kattis kogu Põhja-Euroopat mitmeosaline madalrõhuala. Valitsesid miinuskraadid ning sadas lund. Madalrõhuala lõunaservas jäi temperatuur 0 kraadi lähedale ning sadas nii vihma, lörtsi kui ka lund.

Öö vastu reedet tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab lund, saartel ja läänerannikul ka lörtsi. Kohati on sadu tugev ja tuiskab. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -6, kohati kuni -9 kraadi. Saarte rannikul võib temperatuur ulatuda kuni 1 kraadini.

Reede hommik on mandril pilvine ja sajab lund. Saartel on selgimisi enam ja ka sademeid hõredamalt. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Külma on -1 kuni -6, Lääne-Eestis selgema taeva korral ka kuni -10 kraadi.

Ka päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund, saartel tuleb sekka ka lörtsi ning kohati tuiskab. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk, paiguti mõõdukas tuul. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saarte rannikul kuni 2 kraadi.

Järgnevatel päevadel ootab ees pilves selgimistega ilm. Nädalavahetus algab lumesajuga, saartel tuleb ka lörtsi.

Laupäeva öösel on õhutemperatuur keskmiselt -8 kraadi, päeval jääb temperatuur -6 kraadi juurde. Pühapäev tuleb aga peamiselt sajuta ning külm. Öösel on õhutemperatuur keskmiselt -12, päeval -11 kraadi.

Uus nädala algab taas lume ja tuisu saatel ning vähenevad ka miinuskraadid.