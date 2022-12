Ekspress Grupp ostis Leedu uudisteportaali lrytas.lt

Reedel allkirjasid AS Ekspress Grupp ja kirjastaja UAB "Lietuvos rytas" lepingu uudisteportaali lrytas.lt väljaandva tütarettevõtte UAB "Lrytas" 100 protsendi aktsiate omandamiseks.

2006. aastal asutatud lrytas.lt on Leedus üks suuremaid kohalikke uudisteportaale, mida külastab iga päev 420 000 unikaalset külastajat, sellel on üle 50 töötaja ja portaal teenib umbes kolm miljonit eurot reklaamitulu aastas.

Tehing hõlmab ainult veebiplatvormi lrytas.lt ja ei hõlma Lietuvos rytase paberväljaannet. Lrytas.lt töötab trükiajalehest eraldi toimetusega.

Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu ütles, et tehingu peamine eesmärk on digitaalse meediaäri kasvatamine. Pärast tehingut jätkab UAB Lrytas tegevust eraldiseisva meediaettevõttena, lisas Rüütsalu.

AS Ekspress Grupi kontserni põhitegevus on veebimeedia sisu tootmine, ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine. Gruppi kuulub muu hulgas Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja erinevaid ajakirju kirjastav AS Delfi Meedia.