USA võimud tahavad peatada Microsofti Activisioni-ostu

FTC teatas, et tehing oleks ebaseaduslik, kuna see annaks Microsoftile võimaluse kontrollida, kuidas tarbijad pääsevad ligi Activisioni mängudele. Tehnoloogiafirma võib nõuda kõrgemat hinda nendelt tarbijatelt, kes ei kasuta mängudele juurdepääsuks Microsofti toodetud riistvara, vahendas The Wall Street Journal.

"Microsoft on juba tõestanud, et suudab rivaalide sisu keelata. Täna püüame takistada, et Microsoft ei saavutaks kontrolli sõltumatu mängufirma üle," ütles FTC kõrge ametnik Holly Vedova.

Oma kaebuses teatas FTC, et Microsoft on juba varem turul konkurentsi vähendanud. Microsoft väidab, et tehing suurendab konkurentsi ja tõestab seda vajadusel ka kohtus.

Kaubanduskomisjonis toetas hagi esitamist kolm volinikku, vabariiklasest komisjoni liige Christine S. Wilson hääletas selle vastu. FTC esitas juhtumi halduskohtusse, kuna ei vajanud föderaalkohtu määrust tehingu lõpetamise peatamiseks. Microsoft ja Activision ei saa praegu tehingut lõpetada, kuna seda vaatavad veel üle Euroopa konkurentsiasutused.

"See on Microsofti jaoks suur tagasilöök. Firma on viimase kahe aastakümne jooksul näinud kõvasti vaeva, et nad ei jääks võimude radarile," ütles finantsfirma Stifel analüütik Brad Reback.

Microsoft toodab videomängukonsoole Xbox ja konkureerib turul Sony ja Nintendoga. Kõik kolm firmat annavad välja ka oma mänge. Sony on varem teravalt kritiseerinud Microsofti kavandatavat tehingut. Microsoft väidab samas järjepidevalt, et ei plaani keelata teistel firmadel ligipääsu Activisioni mängudele.

Activisioni mängufrantsiiside hulka kuuluvad Call of Duty, Warcraft ja Candy Crush.