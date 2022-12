Külastajatele avatakse sadam järgmise aasta navigatsioonihoojal. Sadamas on 30 kaikohta. Ehitus läks maksma kokku ligi poolteist miljonit eurot. Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Liina Härm rääkis Juhan Hepnerile, kui oluline on see sadam Hiiumaa jaoks ning mis on sadama arendusel edaspidi veel plaanis.