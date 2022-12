Olkiluoto kolmanda reaktori käikuandmine lükkus veelgi edasi

Elektriettevõtte Teollisuuden Voima (TVO) teatas, et regulaarne elektritootmine Olkiluoto tuumajaama kolmandas reaktoris algab kõige varem 6. veebruaril. Varem plaanis firma seal alustada regulaarset elektritootmist jaanuaris.

TVO teatel saab reaktori proovikäivitamine alata 25. detsembril. Ajakava pole veel siiski täpselt selge. Reaktoris uuritakse endiselt toiteveepumpade kahjustusi, vahendas Yle.

Olkiluoto kolmanda reaktori kasutuselevõtt on Soome elektrivarustuse jaoks väga oluline. Soome võrguoperaator on varem hoiatanud võimalike elektrivarustuse häirete eest saabuval talvel, kui uus reaktor plaanipäraselt tööle ei hakka. Oktoobris teatas TVO, et reaktoris avastati toiteveepumpade kahjustusi, mis lükkasid selle käikuandmise edasi.

Olkiluoto kolmandat reaktorit on ehitatud alates 2005. aastast. Algselt pidi see tööle hakkama aastal 2009, kuid tehnilised probleemid on põhjustanud palju hilinemisi. Testtootmine algas lõpuks käesoleval aastal.