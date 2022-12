Põltsamaa lossi konvendihoone renoveerimine on lõpule jõudmas

Aasta tagasi tegelesid ehitajad Põltsamaa lossi konvendihoone varemete puhastamise ja tellingute ehitamisega. Nüüd oli aeg sarikapidu pidada.

"Tänaseks on näha, et juba katusetööd on käimas ja ka lossi torn on kohe valmis saamas," ütles Põltsamaa Vallavara juhatuse liige Egle Oja.

Kui Põltsamaa vallale kuuluvas lossikompleksis oli plaanis taastada ka kaitsekäigud ja ehitada uhke õueala, siis ehitushindade kallinemise tõttu tuli plaane pisut kärpida.

Tellija, Põltsamaa Vallavara, kiidab tehtud töö eest peatöövõtjat, osaühingut Tarrest LT. Projektijuht Uku Villems ütles aga, et vana hoone konserveerimine tekitas rida probleeme, mis tuli lahendada töö käigus.

"Kevadel lume sulemisega sai selgeks, et müürid on oluliselt kehvemas seisus, kive hakkas sulades kukkuma ja oli ikkagi päris ohtlik," rääkis Villems.

"Praegu on jäänud veel katus lõpetada, plekk peale, piirded, tornile kuppel ja põhimõtteliselt ongi kõik," ütles ta.

Aasta tagasi konvendihoonele katuse ehitamiseks raha polnud, mis tähendab, et tegelikult polnuks mõtet müüritöid alustadagi. Ometi lahendus leiti.

"Meil õnnestus saada 50 000 eurot muinsuskaitseameti toetust ja vald omalt poolt panustas veel läbi kahe eelarve 25 000 juurde. Kokku 300 000 eurot, mis oligi katuse maksumus, on meil nüüd olemas ja ehitus käib," rääkis Põltsamaa lossi taastamise eestvedaja Lembit Paal.

Suvel lõppes väravahoone rekonstrueerimise, sinna tuleb külastuskesus, mis võtab kokku Põltsamaa lossi ehituse ja ajaloo läbi 750 aasta.

"Ja see on siis tõepoolest selline kaasaegsel viisil esitletud lossi lugu, mis juhatab sisse selle tõelise pärli, mis asub siinsamas kõrval, edaspidi sissepääsuga konvendihooonesse ja lossitorni," rääkis Egle Oja.

80 aastat katuseta seisnud konvendihoone on nüüd lagunemisest päästetud. Kuid kas kunagi õnnestub taastada ka lossi rokokoostiilis saalid, näitab aeg.

Töödeks vajalik enam kui kolm miljonit eurot tuli Riigi Tugiteenuste Keskuselt ja Põltsamaa vallalt.