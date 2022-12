Madridi ja Pariisi plaanitav torujuhe läheb maksma 2,5 miljardit eurot

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hispaania ja Prantsusmaa tahavad ehitada merealuse torujuhtme, mis läheb maksma 2,5 miljardit eurot. Torujuhtme kaudu hakkab liikuma vesinik, mitte maagaas.

Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles reedel, et torujuhe peaks hakkama tööle 2030. aastal. Sanchez osales Vahemere äärsete Euroopa riikide tippkohtumisel, kus viibisid veel Prantsuse president Emmanuel Macron, Portugali peaminister Antonio Costaga ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Plaanitav torujuhe kulgeks Barcelonast Marseille'sse. Euroopa Liit (EL) eelistab vesinikku energiaallikana, kuna Brüssel tahab vähendada heitkoguseid.

Varem tahtsid Prantsusmaa ja Hispaania, et kõigepealt hakkaks torujuhtme kaudu liikuma maagaas ja kui tehnoloogia areneb edasi, siis asendatakse gaas vesinikuga. EL aga ei toeta fossiilkütustega seotud taristu rahastamist, vahendas Financial Times.

"Euroopa rahastamise taotlemise reeglid nõuavad, et see oleks toru, mis kannaks edasi vesinikku," ütles üks Hispaania valitsusametnik.

"Arvestades ehitamiseks kuluvat aega, ei leevenda see torujuhe Euroopa praeguseid energiaprobleeme. See pole osa taristust, mis on mõeldud lahendama praegust kriisi," ütles Hispaania ametnik.

"Projekti eesmärgi, tehnoloogia, kulude ja üldise vajaduse osas on veel palju küsimusi," kirjutas energiaanalüütik Ana Maria Jaller-Makarewicz.