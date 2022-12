Kallas: Scholzi kinnitusel meie seljataga Venemaaga kokkuleppeid ei tehta

"Midagi sellist, mida meie kardame, näiteks relvastuskontrolli lepingud või kokkulepped Venemaaga, et NATO piiride lähedal ei tehta sõjalisi õppuseid –selliseid kokkuleppeid ei tehta, sest see tähendaks oluliselt meie kaitse nõrgestamist. See kinnitus oli minu jaoks väga oluline," rääkis Kallas "Aktuaalsele kaamerale".

Peaministri sõnul on Scholz temaga samal arvamusel ka Ukraina abistamises.

"Meil oli üksmeel selles, et me peame Ukrainat aitama nii kaua kui vaja, et Ukraina saaks ennast kaitsta. Selleks tuleks Ukrainale anda relvi, laskemoona nii palju kui me saame ja olla Ukrainale igal viisil toeks. Samamoodi ei tohi Ukrainat survestada läbirääkimistesse, millesse nad ei ole valmis ise kuidagi minema ja kõik peab olema ikkagi Ukraina tingimustel," ütles Kallas.