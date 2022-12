Laupäeval sajab mitmel pool lund juurde

Laupäeva öö tuleb vahelduva pilvisusega. Loode- ja Lääne-Eestis sajab mitmel pool lund, saartel ka lörtsi. Kohati on udu. Puhub nõrk ja paiguti mõõdukas lõunakaare tuul. Külma on 6 kuni 12, kohati 16 kraadi, saartel ja läänerannikul on temperatuur -5 kuni +1 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Lääne-Eestis sajab lund ja võib tuisata. Puhub lõuna-, saartel ka läänetuul 2 kuni 8, iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on 6 kuni 12, Kagu-Eestis kuni 15, saartel ja läänerannikul 0 kuni 3 kraadi.

Ka päev tuleb pilves selgimistega. Loode- ja Lääne-Eestis sajab lund, saartel ka lörtsi. Kohati püsib udu. Puhub nõrk, rannikul mõõdukas lõunatuul. Külma on Ida-Eestis 5 kuni 11, Lääne-Eestis 1 kuni 5, saarte rannikul on kuni +1 kraadi.

Järgnevatel päevadel püsib taevas pilves. Kui pühapäeval on vaid rannikualadel oodata vähest lund, siis esmaspäev tõotab tulla tormine. Mitmel pool on lumesadu intensiivne, puhub mõõdukas, iiliti tugev tuul ning tuiskab. Teisipäevaks ja kolmapäevaks tuul pisut vaibub, kuid kohati sajab ikka lund. Keskmised õhutemperatuurid jäävad järgnevail päevil -4 ja -8 kraadi vahele, öösiti -6 ja -9 kraadi vahele.