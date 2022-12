Bahmutis jätkub karm sõjategevus

Oluline 10. detsembril kell 7.00:

- Ägedaima võitluse piirkonnad on praegu Bahmut, Soledar, Maryinka ja Kreminna.

USA: Venemaa laindab tuumaarsenali

Venemaa laiendab ja moderniseerib oma tuumaarsenali, ütles USA kaitseminister Lloyd Austin reedel. Austini kommentaarid on kooskõlas hiljutise Pentagoni tuumarelvade poliitikadokumendiga, vahendas Reuters.

Venemaal on ekspertide sõnul maailma suurim tuumarelvavaru, kus on ligi 6000 lõhkepead. Venemaal ja USA-l on kokku umbes 90 protsenti maailma tuumalõhkepeadest, millest piisab planeedi mitmekordseks hävitamiseks.

"Venemaa moderniseerib ja laiendab oma tuumaarsenali," ütles Austin USA tuumaarsenali valvava USA strateegilise väejuhatuse ülema tseremoonial.

"Ja samal ajal kui Kreml jätkab oma julma ja provotseerimata valiksõda Ukraina vastu, on kogu maailm näinud, kuidas Putin vastutustundetult tuumaohuga hirmutab," ütles Austin.

Venemaa on öelnud, et pöörab 2023. aastal erilist tähelepanu oma tuumajõudude infrastruktuuri ehitamisele.

Zelenski: rahu saavutatakse Ukraina vägede vastupanuga

"Eesliini olukord on jätkuvalt väga raske Donbassi võtmepiirkondades – Bahmut, Soledar, Maryinka, Kreminna. Nendes piirkondades pole alles jäänud ühtegi elamispinda, mis poleks saanud mürskudest kahjustada. Okupandid muutsid Bahmuti, järjekordsesse Donbassi linna, põlenud varemeteks," ütles Ukraina president oma reedeõhtuses videopöördumises.

Zelenski tuletas üldsusele meelde, et rahuvalem koosneb kümnest punktist – tuumajulgeolekust riigi territoriaalse terviklikkuse taastamiseni, energiajulgeolekust kõigi Venemaa territooriumil kinni peetavate sõjavangide ja küüditatute tagasitoomiseni. "See on nüüd meie riigi üks võtmeülesandeid – kaasata maailm rahuvalemi punktide konkreetsesse elluviimisse. Peame tagastama Ukraina lipu kõikidele Ukraina linnadele ja kogukondadele, tagama terroristliku riigi tegeliku vastutuse selle sõja eest ning tagama kõigi ukrainlaste põlvkondade turvalisuse pärast selle sõja lõppu," ütles Zelenski. "Meie kaitseväe ja kogu meie rahva kangelaslik vastupanu toob lähemale päeva, mil kogu Ukraina kogeb lõpuks võitu ja rahu. Tõelist, usaldusväärset," lisas ta.