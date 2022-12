Sõja 290. päev: Bahmutis jätkub karm sõjategevus

Venemaa jätkab ägedat ründetegevust Donbassi võtmepiirkondades, kus president Zelenski sõnul pole jäänud ükski elupaik mürskudest puutumata. Laupäeva varahommikul tabas rünnak Odessa energiataristut ning elektrita on üle 1,5 miljoni inimese.

Oluline 10. detsembril kell 22.55:

- Odessa jäi rünnaku järel elektrita;

- Ööpäevas hukkus Vene rünnakutes 13 tsiviilisikut;

- USA: Venemaa laiendab tuumaarsenali;

- Zelenski: rahu saavutatakse Ukraina vägede vastupanuga;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 370 sõdurit.

Zelenski: Odessas on elektrita 1,5 miljonit inimese

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles õhtuses videopöördumises, et rünnakute järel on Odessas elektrita üle 1,5 miljoni inimese.

Venemaa võttis oktoobris sihikule Ukraina energiataristu ning on seda rünnanud nii rakettide kui ka droonidega. Laupäeva varahommikul tabasid Vene droonirünnakud olulise tähtsusega ülekandeliine.

Oblasti juhtide sõnul kaaluvad inimesed, kes kasutavad elektrikütet, piirkonnast lahkumist.

"Esialgsete prognooside kohaselt võtab Odessas energiataristu taastamine kauem aega kui varasemate rünnakute järel," teatasid oblasti võimud. "Me ei räägi enam päevadest, vaid nädalatest, võimalik, et isegi kahest-kolmest kuust."

Odessa jäi rünnaku järel elektrita

Laupäeva varahommikul jäi energiataristu pihta suunatud Vene droonirünnaku järel elektrita Odessa linn ning osa Odessa oblastist.

"Kahju suuruse tõttu Odessa infrastruktuurile on kogu Odessa peale elutähtsate teenuste elektrivõrgust lahti ühendatud," ütles Odessa linnapea Gennadi Truhhanov.

Enne Venemaa sissetungi Ukrainasse elas Odessas üle miljoni inimese.

Ukraina peaprokuröri büroo teatel olid Odessa kahte elektrijaama tabanud droonid valmistatud Iraanis. Ukraina relvajõudude teatel tulistati 10 drooni alla.

Ööpäevas hukkus Vene rünnakutes 13 tsiviilisikut

Viimase 24 tunni jooksul on Venemaa pommirünnakutes surma saanud viis ja haavata saanud 13 tsiviilisikut. Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko ütles, et Venemaa väed ründavad igapäevaselt Bahmuti linna hoolimata endi suurtest kaotustest. "Neid rünnakuid saab kõige paremini kirjeldada kui kahuriliha. Nad toetuvad enamasti jalaväele ja vähem soomukitele ning nad ei saa edasi liikuda," sõnas Kõrõlenko.

Luhanski piirkonna kuberner Serhii Haidai ütles, et Ukraina sõjavägi surub oma vastupealetungi Kreminna ja Svatove suunas. Hersoni piirkonna kuberner Jaroslav Janõševitš ütles, et viimase 24 tunni jooksul sai Vene mürskude tõttu haavata kaheksa tsiviilisikut. Khersonis, mille Ukraina eelmisel kuul tagasi vallutas, said kannatada lastehaigla ja surnukuur.

Naabruses asuvas Zaporižžjas pommitasid Vene väed Nikopoli ja Tšervonohrihorivkat. Zaporižžja kuberner Valentõn Reznitšenko ütles, et Vene mürsud kahjustasid elumaju ja elektriliine.

Harkivi piirkonnas sai kuberner Oleh Sõniehubovi sõnul Vene mürskudes haavata kolm tsiviilisikut, kellest üks suri hiljem.

USA: Venemaa laiendab tuumaarsenali

Venemaa laiendab ja moderniseerib oma tuumaarsenali, ütles USA kaitseminister Lloyd Austin reedel. Austini kommentaarid on kooskõlas hiljutise Pentagoni tuumarelvade poliitikadokumendiga, vahendas Reuters.

Venemaal on ekspertide sõnul maailma suurim tuumarelvavaru, kus on ligi 6000 lõhkepead. Venemaal ja USA-l on kokku umbes 90 protsenti maailma tuumalõhkepeadest, millest piisab planeedi mitmekordseks hävitamiseks.

"Venemaa moderniseerib ja laiendab oma tuumaarsenali," ütles Austin USA tuumaarsenali valvava USA strateegilise väejuhatuse ülema tseremoonial.

"Ja samal ajal kui Kreml jätkab oma julma ja provotseerimata valiksõda Ukraina vastu, on kogu maailm näinud, kuidas Putin vastutustundetult tuumaohuga hirmutab," ütles Austin.

Venemaa on öelnud, et pöörab 2023. aastal erilist tähelepanu oma tuumajõudude infrastruktuuri ehitamisele.

Zelenski: rahu saavutatakse Ukraina vägede vastupanuga

"Eesliini olukord on jätkuvalt väga raske Donbassi võtmepiirkondades – Bahmut, Soledar, Maryinka, Kreminna. Nendes piirkondades pole alles jäänud ühtegi elamispinda, mis poleks saanud mürskudest kahjustada. Okupandid muutsid Bahmuti, järjekordsesse Donbassi linna, põlenud varemeteks," ütles Ukraina president oma reedeõhtuses videopöördumises.

Zelenski tuletas üldsusele meelde, et rahuvalem koosneb kümnest punktist – tuumajulgeolekust riigi territoriaalse terviklikkuse taastamiseni, energiajulgeolekust kõigi Venemaa territooriumil kinni peetavate sõjavangide ja küüditatute tagasitoomiseni. "See on nüüd meie riigi üks võtmeülesandeid – kaasata maailm rahuvalemi punktide konkreetsesse elluviimisse. Peame tagastama Ukraina lipu kõikidele Ukraina linnadele ja kogukondadele, tagama terroristliku riigi tegeliku vastutuse selle sõja eest ning tagama kõigi ukrainlaste põlvkondade turvalisuse pärast selle sõja lõppu," ütles Zelenski. "Meie kaitseväe ja kogu meie rahva kangelaslik vastupanu toob lähemale päeva, mil kogu Ukraina kogeb lõpuks võitu ja rahu. Tõelist, usaldusväärset," lisas ta.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 370 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 93 760 (võrdlus eelmise päevaga +370);

- tankid 2940 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 5917 (+5);

- lennukid 281 (+0);

- kopterid 264 (+0);

- suurtükisüsteemid 1927 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 397 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 211 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1603 (+0);

- tiibraketid 592 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4535 (+4);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 167 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.