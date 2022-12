Pühapäeval sadu vaibub, kuid uus nädal algab tormiselt

Euroopas on võimu võtnud madalrõhkkonnad ja sademeid langeb nii vihma kui ka lumena. Pühapäeval sadu raugeb, kuid uus nädal algab taas tormiselt.

Eesti ilma mõjutav tsüklon Edela-Soome rannikul on pühapäeval aga hääbumas ja hetkeks jääb sadusid vähemaks, sest kirde poolt laieneb Eesti kohale kõrgrõhuhari, kuid lund langeb endiselt mitmel pool Soomes, Rootsi põhja- ja keskosas ning ka Läänemerel.

Öö vastu pühapäeva tuleb pilves selgimistega. Saartel ja rannikualadel sajab jätkuvalt vähest lund, kohati on ka udu. Puhub valdavalt lõuna- või kagutuul 2-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -7 kuni -11, saartel ja läänerannikul -2 kuni -6 kraadi.

Hommikul on taevas peamiselt pilves ning mõnel pool rannikul võib sadada ka vähest lund. Kohati on jätkuvalt udu. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 8, saartel kuni 10 m/s ning õhutemperatuur on mandri Eestis -7 kuni -10 kraadi, Lääne-Eesti saartel -1 kuni -3 kraadi.

Ka päev jätkub võrdlemisi pilviselt ja üksikutes kohtades sajab ka kerget lund. Tuul puhub idakaarest kiirusega 3-9 m/s, õhtul rannikul aga tugevneb kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -5 kuni -8 kraadi, saartel kuni -1.

Uus nädal algab aga tormiselt. Lisaks sellele, et mitmel pool on oodata tugevat lumesadu, ulatub tuule kiirus puhanguti kuni 26 m/s.

Tuisk jätkub ka teisipäeval öösel, kuid hommikuks tõmbab tuul veidi tagasi ja kesknädal saabub juba mõõdukate tuultega, paiguti sajab ikka lund. Järgmise nädala õhutemperatuuri vahemik on öisel ajal -3 kuni -13 kraadi ja päeval -3 kuni -12 kraadi.