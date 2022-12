Talvine tantsupäev tõi Tartusse kokku rahvatantsijad

Rahvatantsu pidude tipphooaeg on ikka suvel. Nii oli laupäev üks väheseid talviseid päevi, mil sadadel tantsijatel oli põhjust õue astuda rahvariietes.

"Siin on väga mõnus tantsida, nii suure rahvahulga sees. Üle pika aja saab lõpuks talvisele tantsupeole tulla, me oleme väga positiivselt meelestatud. Me tantsime siin luud soojaks, sellepärast ongi siin hea olla," rääkis rahvatantsija Ilmar.

Nii mõnelgi tantsijal oli see juba kolmas, neljas või isegi kümnes talvine tantsupäev. Osalejate arv on aastatega aina kasvanud. Tänavu mahtus jõulukuuse ja valgusküla majakeste vahele ära lausa üle tuhande tantsija.

Näiteks Kati ja Meelis sõitsid Tartusse Viimsist. "Me oleme esimest korda, nii et väga hea emotsioon," ütles Kati.

Tantsiti ikka eesti oma folkloortantse, alates kägara vedamisest kuni labajalavalsi, ingliska ja nõia neitsini. Nii mõnigi tants läks tantsijate tahtel ka kordamisele.

"Täna oleme otsinud välja arhiividest paar n-ö vana asja, mida ei ole ammu tantsitud. Ja teinud oma seaded sinna. Tegelikult on nad kõik siukesed asjad, mida kunagi iga rahvatantsija on kunagi jalaga katsunud," rääkis Talvise Tantsupäeva kunstiline juht Robin Gielen

Folkloori ja triibuseelikute juurde käib muidugi elav muusika. Pilli mängisid Regina Mänd ja Kert Krüsban ning Villu Talsi.

"Nad mängivad nii nagu muusikud mängivad, ehk kui tahavad mängivad kiiremini, kui tahavad aeglasemini, et on tantsijal ka huvitav, nagu vanasti ikka. Muusik ei mängi koguaeg sama rütmi, tal hakkab igav. Tantsijal ka ma arvan," ütles Gielen.