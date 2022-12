Ukraina ründas okupeeritud Melitopoli

Oluline 11. detsembril kell 7.00:

- Ukraina korraldas HIMARS-itega õhurünnaku Melitopolile;

- Venemaa korraldatud droonirünnakud Odessa ja selle lähiümbruse energiataristule jätsid laupäeval elektrita 1,5 miljonit inimest;

Ukraina tulistas HIMARS-itega Melitopoli

Ukraina üksused tulistasid laupäeva õhtul raketiheitjatest HIMARS Vene okupatsioonivägesid riigi kaguosas asuvas Melitopoli linnas.

"Õhutõrje hävitas kaks raketti, aga kaks jõudis sihtmärgini," teatas Zaporižžija oblasti okupeeritud osas Vene-meelne kuberner Jevgeni Balitski sotsiaalmeedias. Okupatsioonivõimude andmeil sai HIMARS-i rakettide tabamuses surma kaks ning haavata vähemalt kümme inimest.

Melitopoli eksiilvõimude teatel sai aga tabamuses surma hulk sissetungijaid.

Vaata videot, mis on tehtud mõni minut pärast rünnakut:

The first minutes after the arrival at the headquarters of the #Russian occupiers in occupied #Melitopol. pic.twitter.com/aoxYOVFxJl