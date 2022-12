Euroopa Liit plaanib elamislubade väljastamist lihtsustada

Siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna nõunik Harry Kattai ütles, et Euroopa Liit plaanib uuendada kahte direktiivi, mis on mõlemad üle kümne aasta vanad. See tähendab peamiselt muutusi, mis peaks bürokraatiat vähendama ning on võetud osades riikides juba kehtivast seadusest.

Näiteks võiks ettepaneku järgi välismaalane lihtsamini töökohta vahetada.

"Igakordsel tööandja vahetamisel ta ei pea taotlema uut elamisluba töötamiseks. See on selline protsessi lihtsustamine," lausus Kattai

See tähendaks ka õigust olla kuni kolm kuud töötu.

"Töötu olemine on tehtud selle eesmärgiga, et tööandja vahetamine võib ka aega võtta, et lubada sellega lühike aeg olla töötu, kuni ta saab oma protsessid ja dokumendid korda aetud ja uuele töökohale asuda," ütles Kattai.

"Eesti puhul me räägime umbes 2000 inimesest, kellele on antud esmakordseid elamislubasid töötamiseks aasta jooksul," lisas ta.

Lisaks arutatakse, kas väljastada pikaajaline elamisluba inimesele, kes on elanud Euroopa Liidus kokku viis aastat ning liikmesriigis, kus ta luba taotleb vaid kaks aastat.

"Siin on kõhklused, kas inimene kahe aasta jooksul suudab piisaval määral integreeruda või mitte, tööturumeetmetes," lausus Kattai

Ehk veel ei ole selge, millega lõpuks kõik liikmesriigid nõusse jäävad. Kattai hindab, et direktiivide muutmiseks kulub veel vähemalt kaks aastat.