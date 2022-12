"Ukraina stuudios" kell 18.45: kolonel Vendla, Riho Terras, Vivian Loonela

Ukraina rünnakud Venemaa lennuväebaaside pihta on lõppeva nädala olulisemad sündmused sõjas. Kui haavatav on Venemaa tagala ja milleks on ukrainlased veel võimelised, seda analüüsib "Ukraina stuudios" kaitseväe peastaabi ülema asetäitja kolonel Mart Vendla.

Lääneriikide relva- ja laskemoonavarude puudus on oluline faktor, mis mõjutab Ukrainale antavat sõjalist abi. Miks see on nii ja kas on kiireid võimalusi relvatootmist kiiresti oluliselt suurendada, seda uurime europarlamendi saadikult kindral Riho Terraselt.

Ungari aga blokeerib jätkuvalt ja järjekindlalt Euroopa Liidu püüdlusi Ukrainat abistada ja Venemaad sanktsioonidega karistada. Millised on Euroopa Liidu võimalused Ukraina abimiljardid liikuma saada, seda selgitab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela.

Saatejuht on Reimo Sildvee.