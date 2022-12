Ukraina kaitseministri Oleksi Reznikovi sõnul jätkuvad Ukraina pealetungid okupeeritud alade vabastamiseks kui pinnas on külmunud ning kannatab sõjatehnikat. Ukraina president Volodõmõr Zelenski suhtles enne G7 tippkohtumist USA presidendi Joe Bideniga, kes kinnitas jätkuvat USA toetust Ukrainale. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul ei ühine Valgevene Vene sõjategevusega Ukraina vastu sisepoliitilistel kaalutlustel - see õõnestaks Lukašenka võimu riigis.

Oluline 12. detsembril kell 07.52:

- Ukraina peastaabi sõnul rünnati üheksat Vene kontrollpunkti;

- Reznikov: pinnase külmudes tulevad uued Ukraina pealetungid;

- Biden ja Zelenski suhtlesid Ukraina rahuplaanist ja USA toetusest Ukrainale;

- ISW: Valgevene ei ühine sõjategevusega sisepoliitika tõttu.

Ukraina peastaabi sõnul rünnati üheksat Vene kontrollpunkti

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt ründasid Ukraina väed viimase ööpäeva jooksul üheksat Vene vägede kontrollpunkti ning 17 vägede koondumise ala, ühte Vene suurtükiväe koondumise ala ning kahte laskemoonaladu.

Vene väed tegid ööpäeva jooksul kaks raketirünnakut Kostõantõnivka pihta Donetski oblastis ning 11 õhulööki kogu rindejoone ulatuses.

Samuti tegid Vene väed üle 60 raketirünnaku mitmikraketiheitjatest Ukraina vägede ning Hersoni linna pihta.

Reznikov: pinnase külmudes tulevad uued Ukraina pealetungid

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles pühapäeval, et tema hinnangul jätkavad Ukraina kaitsejõud pealetunge kui pinnas on külmade temperatuuride tõttu ära külmunud. See võimaldab sõjatehnikal kergemini edeneda, vahendas The Kyiv Independent.

Reznikov kinnitas, et seni on Ukraina vastupealetungid pehme pinnase tõttu aeglustunud.

Ukraina kaitseminister kinnitas taaskord, et Ukraina kavatseb vabastada kõik ajutiselt okupeeritud territooriumid ja taastada kontroll rahvusvaheliselt tunnustatud piiride üle.

Reznikov rõhutas, et see sõda on ressurside sõda ning Venemaa ressursid on vähenemas.

Biden ja Zelenski suhtlesid Ukraina rahuplaanist ja USA toetusest Ukrainale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas, et suhtles pühapäeval telefoni teel USA presidendi Joe Bideniga enne G7 grupi riikide kohtumist.

Kaks riigijuhti suhtlesid kaitsekoostööst, Ukraina energiajulgeolekust ning Ukraina välja pakutud 10 punktiga rahuplaanist.

Zelenski kinnitas, et sai USA presidendiga kindlad kokkulepped, täpsustamata nende sisu.

Ukraina presidendi kinnitusel alustatakse tööd, et korraldada üleilmne rahukonverents, mis muudaks Ukraina välja pakutud rahuplaani tegelikkuseks.

Zelenski administratsiooni juht Andri Jermak postitas Twitterisse krüptilise sisuga teate, millest võib järeldada täiendavat sõjalist toetust Ameerika Ühendriikidelt, hindas Ukrainska Pravda.

Zelenski suhtles ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga ning rääkis Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga Musta mere viljakokkuleppe jätkamisest.

Valge Maja teatas rõhutati, et USA on võtnud prioriteediks Ukraina õhutõrje tugevdamise ning samuti riigi elektritaristu toetamise.

Biden tunnustas Zelenski välja pakutud rahuplaani, mis on tema hinnangul õiglane ja põhineb ÜRO hartal. Biden kinnitas, et USA toetab Ukrainat jätkuvalt julgeoleku vallas, majandus- ja humanitaarabiga.

Valge Maja teates rõhutati samuti, et Venemaa peab vastutama oma sõjakuritegude eest.

ISW: Valgevene ei ühine sõjategevusega sisepoliitika tõttu

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul ei ühine Valgevene juht Aljaksandr Lukašenka algatatud vallutussõjaga Ukraina vastu, kuna see võib kaasa tuua uue siseriikliku rahutustelaine.

Sõda Ukraina vastu võib nõrgestada ka Valgevene julgeolekuaparaati, mis muudaks ülesastumised Valgevenes tõenäolisemaks, hindas ISW.

Lukašenka sõltus Valgevene relvajõududest ja julgeolekuteenistustest, et suruda maha tema vastu suunatud protestid 2020. ja 2021. aastal.

Samal ajal püüab Venemaa infooperatsioonidega jätta muljet, et Valgevene väed ühinevad sõjategevusega Ukraina vastu.

ISW hinnangul on Vene väed Bahmuti lähistel vähesel määral edenenud.

Eastern #Ukraine Update:#Russian forces made marginal territorial gains around #Bakhmut as Russian and Ukrainian sources reported continued fighting in the area. /3https://t.co/YWVGSGBws6 pic.twitter.com/pTg5OeF7VL — ISW (@TheStudyofWar) December 12, 2022

Zelenski: elektriühendus Odessas on taastamisel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et remonttööd Odessa elektriühenduse taastamiseks jätkuvad.

Pühapäeva õhtuse seisuga on ühendused osaliselt taastatud Odessas ja selle lähiümbruses peale Vene rünnakuid Odessa elektritaristule.

Odessa oblastis on enim elektrikatkestusi, möönis Ukraina president, kuid olukord on keeruline ka paljudes teistes oblastites.

Zelenski rõhutas, et ootab G7 grupi riikidelt ning Euroopa Liidult sel nädalal tulemusi. Zelenski valmistub Ukraina vajalikel kaasuvatel kohtumistel osalema.

Ukraina president kinnitas, et pidas Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga tunnise telefonikõne ning kinnitas, et Macron toetab Ukraina rahuplaani elluviimist.

Zelenski kinnitas, et suhtles ka Türgi president Erdoganiga, kellega ta arutas Musta mere viljakoridori laiendamist.