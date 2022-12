Elektrita on üle 10 500 majapidamise, häiritud praami- ja lennuliiklus

Elektrilevi katkestuste kaardi järgi oli Saare maakonnas esmaspäeva hommikul endiselt elektrita 5795 majapidamist ning Hiiumaal 595. Need on aga valdavalt laupäevase lumetormi jätkuvad tagajärjed.

Elektrilevi komplekteeris lisabrigaadid, mis liiguvad mandrilt Saaremaale appi, nüüd hakkab seal kokku toimetama 18 brigaadi öösel ja päeval.

Esmaspäeval lõuna poolt üle Eesti liikuv uus torm on toonud elektrikatkestusi ka mujal Eestis. Kell 11.30 oli elektrita 1090 klienti Harjumaal, 836 Tartumaal ja 623 Lääne-Virumaal.

Lennud tühistatud ja katkes parvlaevaliiklus Hiiumaaga

Tallinna lennujaama reaalaja lennugraafikust on näha, et esmaspäeval on tühistatud nii hommikune 7.15 lend Kärdlasse, aga ka kella 6.45 ajal toimuma pidanud Brüsseli lend, kella 10.55 ajal toimuma pidanud Stockholmi lend ja kella 12.40 ajal toimuma pidanud Istanbuli lend.

Kella 10 paiku peatus tugevate tormituulte ja madala mereveetaseme koosmõjuna Hiiumaa liinil parvlaevaliiklus.

TS Laevade laevandusvaldkonna juhi ja juhatuse liikme Guldar Kivro kinnitusel jälgitakse ilmateadet ja olusid pingsalt ning loodetavasti taastub parvlaevaliiklus esmaspäeva õhtuks. Vajadusel planeeritakse esimesel võimalusel ka graafikuvälised reisid.

"Hetkel Virtsu-Kuivastu liin veel toimib, aga jälgime ka seal täpselt samamoodi tuule, veetaseme ja seadmete tööpiirangutest sõltuvaid olusid jooksvalt," lisas Kivro.

Raskete ilmaolude tõttu hilinevad ka rongid. Elron teatas kell 9 Tallinn-Narva rongi hilinemisest, mille tõttu hilinevad ka järgnevad rongid.

Päästeamet: olukord läheb päeva peale pigem kehvemaks

Leho Lemsalu päästeametist ütles, et nemad on saanud paarkümmend väljakutset ja enamasti on tulnud välja sõita teele kukkunud puude tõttu.

"Hetkel veel päästeameti jaoks midagi väga erilist pole, aga tuul on tõusnud. Kagu-Eestis sajab ka lund ja teedele tekivad tuisuvaalud. Ehk olukord läheb päeva peale pigem kehvemaks."

Lemsalu kutsus inimesi esmaspäeval autoga mitte sõitma, aga kui seda on siiski vaja teha, siis tuleb arvestada seisakutega ummikute ja lumevaalude tõttu.

"Tuleks arvestada, et autol oleks piisavalt kütust, et saaks ise soojas olla. Väike labidas ja puksiirköis peaks olema kaasas ja endal soojad riided seljas. Ja kui inimesed tänaval kõnnivad, siis suure lumesaju tõttu vaadata kõrgemate hoonete servas enda pea kohale. Seal võivad tekkida nn lumemütsikesed katuste servadesse, mis võivad alla kukkuda."

Transpordiamet kehtestas riigiteedel erilise hoolderežiimi

Lumevaalud kella 7 ajal Tartu-Viljandi maanteel Puhja lähistel. Autor/allikas: Tark Tee rakendus

Transpordiamet kehtestas esmaspäeval kell 6.00 rohke lumesaju ja tuisu tõttu üle kogu Eesti riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi.

Maanteede korrashoiuks kasutatakse kõiki olemasolevaid ressursse, kuid teede nõutav seisunditase ei ole kõikjal tagatud. Suure tõenäosusega põhjustab juba alanud ning päeval jätkuv lumesadu osade riigiteede, eelkõige väiksemate kõrvalmaanteede, muutumise läbimatuteks või väga raskesti läbitavateks.

Transpordiamet soovitab inimestel võimalusel esmaspäeval koju jääda ja liiklusesse mitte minna. Kui siiski liiklemist edasi lükata pole võimalik, tuleb kindlasti sihtkohta jõudmiseks varuda tavapärasest rohkem aega, valida turvaline sõidukiirus, hoiduda ohtlikest manöövritest ning arvestada kaasliiklejatega.

Transpordiamet prognoosib lumesaju taandumisel tagada teedel nõutav seisunditase teisipäeva hommikul kella 8.00-ks. Vajadusel pikendatakse erilist hoolderežiimi ning sellest teavitatakse täiendavalt.

Olukorda maanteedel saab vaadata transpordiameti rakendusest Tark Tee.

Keskkonnaagentuuri hoiatuse kohaselt on esmaspäeva hommikuks tugevnenud kirdetuul puhanguti 15-21 m/s, saartel ja rannikul kuni 26 m/s. Lumesadu ja tuisk levib Kagu-Eestist hommikuks üle maa, päeval läheb sadu intensiivsemaks. Nähtavus on halb. Lund lisandub 10, kohati kuni 20 cm.