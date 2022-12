FT: USA teadlased tegid eduka termotuumasünteesi eksperimendiu

Mitmete riikide füüsikud on alates 1950. aastatest püüdnud tööle saada termotuumareaktsiooni kontrollitud tingimustes, et toota energia ja seeläbi elektrit.

Sama protsess toimub tähtede sees ning see päädib meie jaoks nähtava valgusega. Termotuumasünteesi käigus liidetakse energia tootmiseks aatomeid, erinevalt tuumareaktoritest toimuvast tuumareaktsioonist, kus neid energia saamiseks lõhustatakse.

Siiani pole ükski termotuumareaktor suutnud toota rohkem energiat kui on kulunud sellesama testreaktori tööle saamiseks ehk kõik senised termotuumareaktori katsetused on energia tootmise mõttes olnud miinuses.

California osariigis asuv USA föderaalne Lawrence Livermore National Laboratory on viimase kahe nädala jooksul suutnud toota väikeses koguses energiat suunates maailma suurima laseri vesinikplasma suunas. Plasma on aine olek, mis sarnaneb gaasiga, mida esineb eelkõige tähtede sees.

Kuigi paljude teadlaste hinnangul on elektrit tootvad termotuumareaktorid aastakümnete kaugusel on sel tehnoloogilisel lähenemisel palju potentsiaali, toob The Financial Times esile.

Tuumasünteesi protsessi käigus ei eraldu süsinikku ning ei teki radioaktiivseid tuumajäätmeid ning väikese koguse vesinikuga saaks reaktor teoreetiliselt töötada sadu aastaid.

Allikate kinnitusel tootis Lawrence Livermore National Laboratory testreaktor 2,5 megadžouli energiat, mis on ligikaudu 120 protsenti eksperimendis kasutatud laserite energiatarbest, mis oli 2,1 megadžouli.

USA energiaministeeriumi teatel tehakse teisipäeval oluline teadaanne, täpsustamata selle sisu.

Laboratoorium, kus eksperimendid läbi viidi, kinnitas selle toimumist, kuid hoiatas, et toimunud eksperimentide andmeid veel analüüsitakse ning täpset tekkinud energia kogust veel tuvastatakse. Labor ei soovi veel kinnitada, kas eksperimentide käigus suudeti toota energiat rohkem kui seda kulutati.

Kahe asjaga kursis oleva isiku kinnitusel suudeti siiski eksperimentide käigus energiat toota ning väljundenergia oli oodatust suurem, mis kahjustas osa diagnostikatehnikat, mis raskendab omakorda analüüsi läbiviimist.

USA National Ignition Facility oli algselt mõeldud tuumarelvade testimiseks läbi plahvatuste simuleerimise, kuid seal on sestsaadik tehtud tööd termotuumareaktsioonide testimisel.

2021. aastal suudeti samas asutuses toota 1,37 megadžouli energiat, mis oli tollal ligikaudu 70 protsenti sisendenergiast.

Enamus maailma termotuumaeksperimentidest on teistsuguse lähenemisega, keskendudes reaktoritüübile, kus ülikuuma vesinikplasmat hoiab paigal magnetväli.

Sellisel tööpõhimõttel ehitatakse Prantsusmaal ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) termotuumatestreaktorit, millest saab valmides suurim sellist tüüpi reaktor maailmas.