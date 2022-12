Elektri börsihind tõuseb teisipäeval 438,18 euroni

Esmaspäeval oli päeva keskmine hind 398,24 eurot megavatt-tunni eest.

Kõige kallim on elekter teisipäeva õhtul kella kuuest seitsmeni, kui megavatt-tunni hind kerkib 665,01 euroni. Odavaim tund on varahommikul kella neljast viieni, mil megavatt-tunni hind on 243,09 eurot.

Soomes kujuneb päeva keskmiseks hinnaks 434,34 eurot megavatt-tunnist, Lätis ja Leedus 439,18 eurot ehk euro võrra rohkem kui Eestis.

Nord Pooli elektribörsil jääb päeva keskmine hind alla 400 euro Poolas, kus see on veidi alla 200 euro, tavaliselt odavates Põhja-Rootsi piirkondades, kus see on veidi üle 380 euro ja Põhja-Norras, kus hind on ligikaudu 305 eurot.

Möödunud nädala keskmine hind oli Eesti hinnapiirkonnas 362,46 eurot megavatt-tunni eest, mis oli sama ka Lätis ja Leedus. Soomes kujunes möödunud nädala keskmiseks hinnaks 328,66 eurot.