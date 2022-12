"Välisilm": Keskerakond veab Soome valitsuse kreeni

Et Soome valitsusel ei ole mitte üks kindel põhjus omavahel tülitseda, vaid kriisist kriisi kõigutakse pealtnäha erinevatel põhjustel, tekib muidugi küsimus, mis on selle kõige taga, miks valitsusparteid tegelikult omavahel läbi ei saa.

Soome poliitikavaatlejate hinnangul tuleb siin vaadata ühe konkreetse valitsuspartei, nimelt Keskerakonna, otsa.

"Keskerakond läks valitsusse, kus neljal muul koalitsiooniparteil, sotsiaaldemokraatidel, Vasakliidul, Rootsi Rahvaparteil ja rohelistel on olnud väga palju ühendavaid tegureid. Seevastu Keskerakonnal, mis on paremtsentristlik partei, on olnud raske viie partei kooslusesse haakuda," rääkis Soome poliitikaajakirjanik Maria Stenroos.

Suurimad erimeelsused on Keskerakonnal Rohelistega, kellega jätkuvalt ei leita üksmeelt paljudes keskkonnaküsimustes. Veidi väiksemad, ent siiski suured on ka majandusalased erimeelsused vasakerakondadega. Stenroosi hinnangul on raske öelda, mis toimub Keskerakonna juhtide peas, kuid näha on, et Keskerakond lausa norib valitsuse sees tüli. Keskerakondlased ise seda muidugi eitavad, nagu oli kuulda ka parteijuhi jutust pärast viimast suurt tüli looduskaitseseaduse üle, kus Keskerakond hääletas koos opositsiooniga teiste valitsuserakondade vastu.

"Meil ei ole vajadust toimida sellisel viisil teiste eelnõude puhul ja see loodetavasti veenab valitsuspartnereid ja teisi juhtunut jälginuid selles, et meie tegevus oli juhtumipõhine," ütles Soome Keskerakonna juht Annika Saarikko.

Tülinorimine valitsuse sees pole aga Keskerakonnale toetust toonud. Vastupidi, nende populaarsus on rekordmadal, esmakordselt partei ajaloos alla kümne protsendi. Teiste valitsusparteide reitinguil pole häda midagi, sotsiaaldemokraadid on populaarsuselt koguni teisel kohal opositsioonilise Koonderakonna järel. Poliitikavaatlejate hinnangul oleks valitsus ammuilma lõhki, kui poleks Vene-Ukraina sõjast tingitud rasket välispoliitilist olukorda koos energiakriisi, inflatsiooni ja muu juurdekuuluvaga.

Praegustes oludes on siiski lootust, et valitsus aprillis toimuvate korraliste valimisteni vastu peab. Peaminister Sanna Marin pidas möödunud nädalal tõsise vestluse valitsusega, täpsemalt valitsusparteide juhtidega ja ütles, et mängureegleid enam ei rikuta.

"Tõdesime üheskoos, et kui üks kordki veel selline olukord tekkib, kus valitsuse mängureegleist ei peeta kinni, valitsuse seaduseelnõudest ei peeta kinni, neid minnakse koos opositsiooniga Eduskunnas kukutama, siis seda valitsust enam ei ole," sõnas Marin.

Kui Keskerakond veelkord eraldub valitsuse joonest, siis valitsus tõenäoliselt kukub, kuid Keskerakond kinnitab, et nad on vastutustundlik partei, et nüüd, kui maailm on kriis ja Euroopa on kriisis ja Ukrainas on sõda ja meil on energiakriis, on vastutustundlik hoida valitsust püsti.

"Ise muidugi arvan, et selline usalduse söömine, et vaip tõmmatakse neljalt muult valitsusparteilt alt ära, on väga tõsine. Usaldust ei või taastada millegi muu, kui tegudega," sõnas Soome Rohelise Liidu juht Maria Ohisalo.