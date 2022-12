Sisserändajad ei leia Saksamaal tööd, riiki kummitab aga tööjõupuudus

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Saksamaa võimud ei meelita riiki piisavalt oskustöölisi ja Berliin ei suuda pagulasi välja koolitada. Saksamaa elanikkond vananeb ja riigi tööstus vajab juurde oskustöölisi.

Saksamaale saabub igal aastal palju sisserändajaid. Iga kuues Saksamaa elanik on nüüd sündinud välismaal, USA-s sündis välismaal iga seitsmes elanik. Erinevalt USA-st ei suuda Saksamaa sisserändajate jaoks tööd leida. Riigis süveneb aga tööjõupuudus, mis pärsib majanduskasvu.

2016. aastal põgenesid Lähis-Idast Saksamaale sajad tuhanded inimesed. Neid otsustas aidata sotsiaaltöö ekspert Ingo Neupert. Ta alustas koolitusprogrammi, milles osales 25 pagulast. Programmi jooksul tahtis Neupert välja koolitada uusi meditsiinitöötajaid. Vaid kolm neist lõpetasid programmi, mis kestis neli ja pool aastat, vahendas The Wall Street Journal.

Majandusteadlaste hinnangul vajab Saksamaa igal aastal umbes 400 000 sisserännanud oskustöölist. Saksa võimud ei suuda aga sisserändajaid välja koolitada.

Berliin plaanib nüüd järgmisel aastal kasutusele võtta immigratsioonisüsteemi, mis on loodud Austraalia ja Kanada eeskujul. Eksperdid on siiski selle süsteemi suhtes skeptilised.

"Pagulased ja tööle saabunud inimesed konkureerivad sama taristu pärast. Töörändajad moodustavad praegu vaid kümnendiku Saksamaale saabujatest. Kanadasse saabujatest on see osakaal kolmandik," ütles majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) rändeekspert Thomas Liebig.

Paljud Saksamaa firmad väidavad, et ei leia piisavalt töölisi. Firmad vähendavad tootmistegevust või kolivad välismaale. Saksamaa statistikaameti andmetel on vaid kolmandik Saksamaale saabunud Süüria migrantidest lõpetanud keskkooli. Tööotsijad seisavad silmitsi ka jäiga bürokraatiaga. Saksamaa tunnustab harva välismaa kraade, seetõttu peavad isegi spetsialistid hankima uue paberi.

Damaskusest pärit advokaat Rami Alhamei ütles, et on seitse aastat edutult tööd otsinud. Ta räägib nüüd hästi saksa keelt. Tema sõnul ei saa ta Saksamaal juristina töötada, kuna tal on ainult bakalaureusekraad, mitte magistrikraad. Hiljuti kolisid aga Saksamaale ka kaks tema venda.

"Siin on parem kui Süürias, kus ikka veel käib sõda," ütles Rami Alhamei.