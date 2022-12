Tallinna kõrvalteed läbimatud, ühistransport liigub vaba graafikuga

Esmaspäeva õhtul on Tallinna kõrvaltänavad halvasti läbitavad, kuid vähenev lumesadu laseb teehooldajatel öösel töötada, et tagada teisipäeva hommikuks paremad teeolud, ütles Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

Sulg ütles, et nagu ilmaprognoos näitas, on Tallinnas kella 18 paiku toimumas intensiivne lumesadu ja tuisk, mis liikumist oluliselt raskendab. "Peatänavatel on sõidetavus tagatud, kuid kõrvaltänavad on lumepudrused ja mõnede autode jaoks läbimatud. Seal võib näha kinnijäänud liiklejaid, kes üksteist lahkesti abistavad," rääkis Sulg.

Tema sõnul on Tallinnas väljas kõik hooldusmehhanismid ehk lumesahad, soolapuisturid ja traktorid, kes puhastavad nii kõnniteesid kui ka sõiduteesid. "Töö käib, mehed töötavad 24 tundi ööpäevas," selgitas Sulg. Need kõnniteed, mille puhastamise kohustus on kinnistuomanikul, tuleb tema sõnul aga ikkagi omanikel endil puhtaks teha.

Ühistransport liigub esmaspäeva õhtul vabagraafiku alusel. "Sõiduaegadest kinni ei peeta, sest ka bussid liiguvad ettevaatlikumalt," sõnas Sulg. Busse ja trolle on tulnud ka liiklusesse tagasi aidata, kui need on lumme kinni jäänud.

Kuna ilmaprognoos ennustab lumesaju vähenemist öötundidel, võimaldab see Sule sõnul tööl jätkuda. "Saame öö läbi töötada ja tagada normaalsed liiklemistingimused inimestele," lisas ta.