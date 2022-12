Forbesi hinnangul võivad Ukraina väed teha järgmise vastupealetungi Zaporižžja oblastis. Võimaliku Ukraina pealetungi osas hoiatas ka Vene separatistlik sõjablogija Igor Girkin. Axiose teatas, Iisraeli allikatele tuginedes, et Iraan kavatseb kriitikast hoolimata saata Venemaale rakette, kuid piirab nende lennuulatust. Okupeeritud Melitopolis sai rünnakus kahjustada sild.

Oluline 13. detsembril kell 6.27:

Forbes: Ukraina väed võivad valmistuda pealetungiks lõunarindel

Zaporižžja oblastis on suurtükiduell Huljaipole ja Polohõ vastu intensiivistunud, juhtis tähelepanu Forbes. Polohõ asub veidi üle 100 kilomeetri kaugusel Vene vägede poolt okupeeritud Melitopoli linnast. Huljaipole on Ukraina vägede kontrolli all.

Forbes toob esile, et Vene allikate kinnitusel on Vene kaudtulelöögid tingitud Ukraina vägede koondumisest Huljaipole kanti. Kui need väited on tõesed, siis võib peatselt alata neljas suur Ukraina vastupealetung, mis võib jõuda okupeeritud Krimmini välja.

Zaporižžja oblastis asub Vene vägesid vähe, kuid samas oli seal seni vähe ka Ukraina vägesid.

Ukraina vägede koondumisest kirjutas laupäeval ka Vene separatistlik sõjablogija Igor Girkin Telegramis. Girkini hinnangul on antud rindelõik Vene vägede jaoks kõige ohtlikum suund.

Axios: Iraan kavatseb kriitikast hoolimata saata Venemaale rakette, kuid piirab nende ulatust

Nelja Iisraeli ametisiku kinnitusel saadab Iraan Venemaale pikamaa rakette, kuid allikate kinnitusel piirab nende lennuulatust Iraani-suunalise kriitika minimeerimiseks, teatas Axios.

Iraani poolt saadetavate rakettide lennuulatus saab olema alla 300 kilomeetri, et nad püsiks vastava ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni raames.

Okupeeritud Melitopolis sai rünnakus kahjustada sild

Vene okupatsiooniadministratsiooni juht Zaporižžja oblastis Vladimir Rogov teatas Telegrami kaudu, et Melitopoli sild on tugevalt kahjustatud. Rogov süüdistas rünnakus ukrainlasi.

Kahjustusi sillale kinnitas ka eksiilis olev legitiimne Melitopoli linnapea Ivan Fedorov.

USA: Venemaa on hakanud kasutama 40 aastat vana suurtükimoona

Kõrgetasemeline Ameerika Ühendriikide sõjaline ametisik kinnitas Reutersile, et Vene väed on asunud kasutama ka vanemat suurtükimoona, sh kuni 40 aastat vana moona, mille tõrkemäär on uuemast moonast märksa kõrgem.

Sama allika kinnitusel võib Venemaa oma töökorras suurtüki- ja raketimoona mitmikraketiheitjate jaoks ära kulutada 2023. aasta alguseks.

Kuna Venemaa enda laskemoona varud on kahanemas on riik otsinud laskemoona juurde ka Põhja-Koreast ning Iraanist.

G7: Putin võetakse vastutusele

Maailma suurimaid majandusi ühendav G7 riikide grupp lubas ühises teates, et Venemaa president Vladimir Putin ja teised sõjategevusega seotud isikud pannakse vastutama rahvusvahelise õiguse kohaselt Ukrainas toime pandud sõjakuritegude eest, teatas Briti valitsus esmaspäeval.

G7 kinnitas, et sõjakahjud peab kinni maksma Venemaa ning riigid lubasid Ukrainale jätkuvat tuge talve üle elamiseks.

Riigid lubasid samas, et igasugune bioloogilise, keemilise või tuumarelva kasutamine Venemaa poolt saab karmi vastuse osaliseks. G7 rõhutas, et Vene hoolimatu tuumaretoorika on vastutustundetu.

G7 kinnitas, et Vene agressioonisõda Ukraina vastu peab lõppema ning samas pole tõendeid, et Venemaa sooviks päriselt pingutada rahu saavutamiseks.

Riigid toetasid Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski rahuplaani.

EL-i sõjalisse fondi lisati kaks miljardit eurot

Euroopa Liidu liikmesriikide välisministrid leppisid kokku, et lisavad Euroopa Liidu sõjalise abi fondi kaks miljardit eurot. Fondis olevat raha kasutati nende riikide kulutuste katmiseks, kes on saatnud Ukrainale sõjalist abi.

Fondis seni olnud raha sai otsa ning rahalisandusi tuleb tõenäoliselt ka tulevikus teha.

USA esimene abipakett Ukraina elektrivõrgu taastamiseks saadeti teele

Ameerika Ühendriikide ametiisikud kinnitasid esmaspäeval, et esimene saadetis tehnikaga Ukraina elektrivõrgu taastamiseks on teele saadetud.

Kokku toetab USA Ukraina elektritaristu töös hoidmist 13 miljoni dollariga.

Ukraina palus G7 riikidelt kaks miljardit kuupmeetrit maagaasi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus G7 grupi riikidelt abi, et Ukraina saaks soetada täiendavad kaks miljardit kuupmeetrit maagaasi riigi energiakriisi leevendamiseks.

Putin ei pea oma aastalõpu pressikonverentsi

Venemaa president Vladimir Putin ei pea seekord oma traditsiooniks saanud aastalõpu televisioonis üle kantud pressikonverentsi.