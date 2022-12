Kütusetarbimine piirimaakondades on kasvuteel

Õliühingu tegevjuhi Mart Raamatu sõnul peegeldab viimaste kuude tarbimisdünaamika hästi Eesti inimeste hinnatundlikkust. Novembris oli mootoribensiini hind tanklates 4 senti madalam kui oktoobris ja tarbimine kasvas.

Raamatu sõnul näitab ka LPG müügimahtude märgatav kasv, et inimesed otsivad soodsamaid lahendusi. "LPG müük tõusis novembris eelmise aastaga võrreldes koguni 25 protsenti – soodne hind viib järjest rohkem tarbijaid mootorivedelgaasi juurde," ütles Raamat.

Nii septembris kui oktoobris langenud diislikütuse tarbimine kerkis novembris 1,2 protsenti. Raamat ütles, et diislikütuse puhul on selgelt kõige suuremaks tarbijaks veondussektor. "Umbes 50 protsenti kogu Eestis müüdud diislikütusest jõuab veokitesse või kaubikutesse ning vedajate tegevusel on seega suurim mõju diislikütuse müüginumbritele," sõnas ta.

Kütusemüüjate esindaja sõnul on kõige positiivsemaks üllatuseks just piirimaakondade müüginumbrite jätkuv kasv.

"Kui Ida-Virumaa puhul mängib märgatavat rolli Vene piiri sulgemine EL-i vedajatele, mis sunnib seal regioonis tegutsevad vedajad Eestisse tankima, siis Pärnu- ja Valgamaa – kus müüginumbrid novembris olid vastavalt 8 ja 19 protsenti kõrgemad – puhul näeme siiani 2020. aasta aktsiisilangetuse positiivseid mõjusid," sõnas Raamat.

Lähtuvalt maksu- ja tolliameti andmetest on selle aasta 11 kuuga Valgamaal müüdud 130 ja Pärnumaal 53 protsenti rohkem kütust, kui aktsiisilangetuse-eelsel aastal. "Kuna piirimaakondade müüginumbrid jätkavad igakuist kasvamist, siis aktsiisiraha Eestisse tagasi toomise protsess ikka veel käib," märkis Raamat.