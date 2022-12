Hiina ja India vägede vahel toimusid Himaalajas kokkupõrked

India teatas esmaspäeval, et nende sõdurid osalesid kahe riigi piirialal kokkupõrgetes Hiina sõduritega. Viimati olid kahe riigi sõdurid omavahel kontaktolukorras rohkem kui aasta tagasi.

India armee esindaja sõnul toimusid kokkupõrked Arunachal Pradesh osariigis, India kirdeosas.

Reutersi teatel sai vähemalt kuus India sõdurit lahingutes viga. Hiina valitsus pole veel olukorda kommenteerinud.

India armee teatel püüdsid mõlema riigi esindajad peale kokkupõrgete puhkemist olukorda de-eskaleerida.

India kaitseminister Rajnath Singh teatas teisipäeval riigi parlamendile, et intsident on viidud arutamiseks diplomaatilisele tasandile.

Kaitseministri kinnitusel taandusid Hiina rahvavabastusarmee sõdurid oma positsioonidele India ohvitseride kiire reageeringu tõttu.

Hiina ja India vahel on üle 3400 kilomeetri pikkune kehvasti märgistatud piir, mida nimetatakse tegeliku kontrolli jooneks (Line of Actual Control).

Kahe tuumariigi vahel oli ohvriterohked lahingud 2020. aastal, kui hukkus vähemalt 20 India sõdurit ning 4 Hiina sõdurit.

2020. aasta lahingud toimusid täiel määral ilma tulirelvadeta ning see oli esimene hukkunutega kokkupõrge kahe riigi vahel 45 aasta jooksul.

Kahe tuumajõu vahel olid kokkupõrked piiril ka 2021. aastal India Sikkimi osariigi kandis.

Nii Hiina kui India leppisid septembris kokku, et taandavad oma üksused kahe riigi piirialalt Himaalaja mäestikus.

Indial on peale Hiina piiripinged ka Pakistaniga ning kahe riigi vahel on ka kontrolljoon (Line of Control) ametliku riigipiiri asemel.