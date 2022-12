OTSE kolmapäeval kell 11: Riigikogu Toimetiste uue numbri esitlus

Kolmapäeval kell 11 toimub Riigikogu Toimetiste uue numbri esitlus. Ajakirja põhiosa on pühendatud Eesti haridusele ja uurib milline on olnud Eesti hariduse roll meie kujunemisloos ning milline on hetkeolukord. ERR.ee näitab esitlust otseülekandes.