Teisipäeva pärastlõunal olid maanteed valdavalt lumised

Maanteeameti liiklusinfo rakenduse Tark Tee kaamerapilt näitab, et Tallinna-Tartu maanteel Mäos ja Kose-Ristil on tee seisukord jäine ning paljudes lõikudes soolaniiske, Käreveres aga lumine. Tallinna-Pärnu maantee on rakenduses märgitud valdavalt soolaniiskeks.

Kesk- ja Lääne-Eestis on põhimaanteedel eriti libedaid teelõike vähem, ohtlik on aga Tallinna-Narva maantee, kus mitmest sõidurajast on paiguti puhtaks lükatud vaid üks. Näiteks Kuusalu, Viitna, Sõmeru ja Jõhvi lõigul on tee lumine.

Kehvad on teeolud ka Võrumaal, kus Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel on lumine nii Vastseliina kui ka Luhamaa teelõik.

Tallinna-Haapsalu maantee seisukord on teekaardi järgi seda kehvem, mida kaugemale Tallinnast jõuda. Ristil on teekate jäine, Rohukülas lumine.

Ilmaprognoos lubab teisipäeva õhtuks ja ööks mitmele poole lumelisa, kohati tuiskab. Kolmapäeva ennelõunal sajab vähest lund, pärastlõunal levivad aga tihedam lumesadu ja tuisk Eesti edelaosast kirdesse. Saartel tuleb ka lörtsi ja vihma ning on jäiteoht.