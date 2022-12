Paides oli tuhat majapidamist elektrita, muuhulgas ka haigla

Suurem osa katkestusi likvideeriti poole tunniga, kella 16.20 oli elekter tagasi poolel tuhandel kliendil. Samuti oli elektriühendus taastatud Paide haiglal.

Järvamaa haigla peaarst Külvar Mand kinnitas Järvamaa Teatajale, et haigla on tõepoolest valdavalt pime.

"Võtsime elektrileviga ühendust ja nad lubasid, et kui rikke põhjus selgub, on haigla esimeste seas, kes voolu tagasi saab," sõnas ta.

Mand lisas, et erakorralise meditsiini osakonnas tagavad nad valguse ja töövõimekuse generaatorite abiga, kuid ülejäänud majas nad hetkel elektrit tagada ei suuda.

"Vajadusel suuname opereerimist vajavad patsiendid teistesse haiglatesse," sõnas Mand ajalehele.

Elektrilevi pressiesindaja Kristi Reiland ütles ERR-ile, et praegu ei ole rikke põhjus veel teada. "See selgub siis, kui rikete likvideerijad Paidese kohale jõuavad," lisas ta.