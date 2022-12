Funderbeam väikeinvestoritele aktsiapakkumisi enam ei korralda

Alustavate ettevõtete börs Funderbeam loobub senisest ärimudelist ja väikeinvestoritele enam aktsiapakkumisi ei korraldata. See muudab murelikuks senised investorid ja Funderbeami nimistus olevad ettevõtted. Idufirmadel on keerulisemates majandusoludes raha kaasata oluliselt raskem.

Seni ühisrahastusplatvormi põhimõttel tegutsenud alternatiivbörs Funderbeam muutis ärimudelit ja heitis kapitali kaasamiselt kõrvale jaeinvestorid, kes ootasid kasvuettevõtetelt liiga kiiret tootlust. Edaspidi võimaldavad nad varajases faasis osaleda vaid professionaalsetel investorgruppidel, nagu näiteks äriinglite assotsiatsioonid.

"Need on investorid, kes investeerivad ja hoiavad. Ja nad peavad suutma hoida investeeringut, ütleme kolm aastat, neli aastat, seitse aastat, rahulikult," lausus Funderbeami juht Kaidi Ruusalepp.

Iduettevõte Upsteam, mis pakub klientidele väljasõidu-autopesuteenust, on Funderbeami alt raha kaasanud alates 2018. aastast kolmel korral. Nüüd lähevad nad uuele kapitalikaasamise ringile väljaspool Funderbeami ja usuvad, et on kasumisse jõudmisele väga lähedal.

"Väikeinvestorite aktiivsus on vähenenud. Teiseks on see, et kuna me tegime suure ärisuunamuudatuse, siis me näeme, et tulevikus peame liikuma rohkem rahakaasamisega fondide maailma ning Funderbeamil on teatud piirangud selles valdkonnas," ütles Upsteami juht Martin Kristerson.

Jaeinvestorite kõrvalejätmist peab ta põhjendatuks.

"Kui investeeritakse iduettevõtetesse, siis peaks tegema pika staažiga investeeringuid. Kasvavad ettevõtted ikkagi. Ja nagu näha, vaadates viimase või poole aasta väikeinvestorite aktiivsust Funderbeamis, siis see on tõesti vähenenud," lausus Kristerson.

Jaeinvestorid ise Funderbeami otsusest vaimustuses pole. Madis Müür on aastate jooksul investeerinud Funderbeami nimekirjas olevatesse ettevõtetesse umbes 300 000 eurot. Nüüd näeb ta ahenemas nii investorite kui ka ettevõtete võimalusi ning investeeringute likviidsus kahaneb.

"Nüüd on neil oluliselt ahenenud võimalused rahastust kaasata. Ennegi olid juba hinnatasemed madalad, aga nüüd nad ei saagi enam avalikult kaasata. Mingis mõttes see on nagu väike jalalöök maaslamajale. Nad tulid sinna teatud õigustatud ootusega, et seal saab ka järgmisi voore kaasata, aga nüüd enam ei saa," nentis ta.

"Neil ettevõtetel, kellel on juba Funderbeami listing, tõepoolest muutub olukord natukene keerulisemaks. Kindlasti tekib hästi palju küsimusi nendel jaeinvestoritel, kes on varem investeerinud start-up ettevõtetesse," lausus Tehnopoli Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai.

Müür ütles, et Funderbeami äri on Eestis kokku kuivanud. Ta loodab, et see pole nende lõpu algus.

"Varem, kui sai kõikidelt, nii inglitelt, startupperitelt kui ka jaeinvestoritelt, kaasatud mitmeid 2,5-miljonilisi raunde järjest, siis nii head ajad neil ei tule inglitega nii pea tagasi ja võib-olla ei tule üldsegi," lausus ta.

Ruusalepp peab jutte Funderbeami surmast enneaegseteks.

"Meie järelturg on jätkuvalt alles, meie tehnoloogia on jätkuvalt alles. Me lõpetasime ära, või vähemalt ajutiselt lõpetasime ära ühe ärisuuna," ütles ta.