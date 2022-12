USA tarbijahinnaindeks tõusis novembris 7,1 protsenti

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 6 protsenti võrreldes aastataguse ajaga. Igakuiselt tõusis tarbijahinnaindeks eelmisel kuul 0,1 protsenti.

Oktoobris tõusis tarbijahinnaindeks 7,7 protsenti.

USA föderaalreserv on sel aastal tõstnud intressimäärasid kiireimas tempos alates 1980. aastate algusest. Analüütikud eeldavad, et föderaalreserv tõstab kolmapäeval intressimäärasid 0,50 protsendipunkti võrra. See otsus viiks föderaalfondide intressimäära 4,25 ja 4,5 protsendi vahele, vahendas The Wall Street Journal.

Föderaalreservi eesmärk on viia inflatsioon taas kahe protsendi juurde.

Kiire inflatsiooni tõttu piiravad tarbijad jätkuvalt oma kulutusi. New Yorgis elav Emma Chao ütles, et loobus plaanist osta auto ja ostis selle asemel elektrijalgratta.