ERR Izjumis: inimesed on vaatamata raskustele hakkama saanud

Okupatsioonist vabastatud Izjumis ja selle ümbruses on elu keeruline ja igasugune rahvusvaheline abi vajalik, samas on sinna jäänud inimesed igasuguste raskustega hakkama saanud.

Septembri alguses tagasi vallutatud Izjumis on elekter ja gaas jao pärast tagasi tulnud. Haigla töötab. Abiraha on aga raske kätte saada, kuna selleks on vaja pangakaarti, kuid pangas väljastab neid vaid paar inimest.

"Aeglaselt lastakse sisse. Kui tuleb õhuhäire, siis siin töö lakkab tunniks või kaheks, aga inimesed tulevad järjekorda kell neli hommikul," rääkis Ira.

"Me oleme üldse Luhanski oblastist. Üks kord juba jäime lõksu, 2014. aastal ja nüüd jäin siia. Lapsed sõitsid ära. Tütar läks Saksamaale, poeg sõdib," ütles Vitali.

Izjumi lähedal Kamenka külas ei ole tabamuseta jäänud ükski maja. Küla 1200 elanikku on maailma mööda laiali. Kaks peret on jäänud kohale ja kõik üle elanud.

"Meie hinnangul siin ümberringi, nii palju kui me ümberringi vaadata saime – me külas ringi käia ei saanud, meile seda ei lubatud –, seisis siin 22 kahurit," rääkis Natalja.

Venelaste laskemoonakastidest on saanud aknaluugid ja ka üks kirst. Kuuri all elavad siga ja jänesed. Eemal ühes teises majas elab ka pere lehm, kelle sõda neile tõi.

"Me pole kunagi lehma pidanud, aga kui inimesed lahkusid, lasid nad kõik loomad lahti, neid oli siin terve kari ja meile tuli lehm. Mina seda lüpsta ei saanud, mul oli käeluu murtud, minia, ta on linnast pärit, ta polnud kunagi lehma lüpsnud, polnud lehma pidanud, kuid ta oli nõus seda lehma võtma. Alguses tähendas see muidugi pisarate kuhja ja me juba olime valmis lehma ära saatma. Kuid pärast läks kõik normalselt. Ja see lehm aitas meil ellu jääda," kirjeldas Natalja.

Küla kirik on maha põlenud, kuid selle sama pere noorem põlvkond, ema-isa ja 15-aastane poiss päästsid kuulirahe all kirikust ikoonid.

15-aastane Jaroslav saab koolitükke internetis teha vaid pööningul ühes kindlas nurgas. "Aga interneti kehva kiiruse tõttu ei saa ma praegu võrku minna. Mul selleks, et teha tunde, tuleb sisse logida, võtta sealt kodutööd, minna tuppa ja tunnid ära teha, fotografeerida kodtööd, jälle siia üles tulla ja need ära saata," selgitas ta.

Teel Kamenkast Slovjanskisse näeb tee äärtes veel Vene vägede romusid. Slovjansk asub 48 kilomeetri kaugusel rindejoonest, Bahmutist. Pihta on seal saanud ka laste kaunite kunstide kool, millel Eestiga on oma side – koolis on Eesti kingitud Estonia klaver.