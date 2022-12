Ukraina kaitsejõudude peastaap väitis teisipäeva õhtul, et viimaste päevade rünnakute käigus hukkus okupeeritud Melitopolis Vene 58. armee peastaap. Ukraina alustas riigi sees suurtükimoona tootmist, kuna nõukogude perioodist pärit varud on otsa saamas. Juhul kui Ukrainale antakse Patriot õhutõrjesüsteem, siis kulub ukrainlaste väljaõppeks mitmeid kuid, hindas endine USA sõjaväelane.

Oluline 14. detsembril kell 6.47:

- Kuleba: Venemaa võib üritada uut pealetungi jaanuaris-veebruaris;

- Ukraina teatel hukkus Melitopolis Vene 58. armee peastaap;

- Ukraina alustas riigi sees suurtükimoona tootmist;

- Juhul kui Ukrainale antakse Patriot õhutõrjesüsteem, siis kulub väljaõppele mitmeid kuid;

- Ukraina prokuratuur: Vene väed on teinud üle 50 000 kuriteo Ukraina pinnal

- Zelenski Uus-Meremaa parlamendile: sõja keskkonnakahju püsib aastaid.

Ukraina pealinnas Kiievis oli kuulda plahvatusi

Mitmete allikate kinnitusel on Ukraina pealinnas Kiievis kolmapäeva hommikul kuulda plahvatusi. Ukraina õhuhäirekaardi järgi on nii Kiievi linnas kui ka ümbritsevas oblastis kuulutatud välja õhuhäire.

Kiievi oblasti kuberneri Oleksi Kuleba sõnul töötab oblastis Ukraina õhutõrje.

Ukraina armee raadio teatel tulistas õhutõrje alla Iraani päritolu Vene ründedroonid.

Kuleba: Venemaa võib üritada uut pealetungi jaanuaris-veebruaris

Ukraina välisminister Dmitrõ Kuleba hoiatas, et Venemaa võib üritada uut pealetungi Ukrainas järgmise aasta jaanuaris-veebruaris. Kuleba sõnul võib Venemaa selleks ajaks olla taastanud enda rünnakupotentsiaali.

Kuleba sõnul põhineb see hinnang asjaolul, et Venemaal kuulutati välja mobilisatsioon, jätkub ajateenijate väljaõpe ning Venemaa sees on ringi liigutatud rasketehnikat.

Välisminister samas rõhutas, et võimekuse taastamine ei pruugi veel koheselt tähendada rünnaku toimumist, vahendas Ukrainska Pravda Ukraina välisministeeriumi pressibriifi.

Ukraina teatel hukkus Melitopolis Vene 58. armee peastaap

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas teisipäeva õhtul, et okupeeritud Melitopolis Zaporižžja oblastis hukkus eelnevatel päevadel Ukraina rünnaku tõttu Vene 58. armee peastaap.

Peale selle hävitati ka kolm Vene suurtükipositsiooni ning 10 ühikut sõjatehnikat erinevates Zaporižžja oblasti okupeeritud asulates.

Ukraina väitel sai rünnakutes ligikaudu 150 Vene sõdurit haavata.

Peastaabi väitel jätkub okupeeritud Donetski oblastis ebaseaduslik sundmobilisatsioon Vene vägede kaotuste täiendamiseks.

Luhanski oblastis Kadiivkas kaotas Venemaa Ukraina teatel Vene vägede positsiooni hävitamise tõttu kuni 160 sõdurit, kellest 60 hukkus rünnakus.

Ukraina alustas riigi sees suurtükimoona tootmist

Ukraina rahvusliku julgeoleku sekretär Oleksi Danilov teatas teisipäeval, et Ukraina on alustanud 152mm ja 122mm suurtükimoona tootmist, kuna Nõukogude ajast pärit suurtükimoon on otsa saamas.

Danilovi sõnul on tootmist alustatud tööstuslikul tasemel, vahendas Ukrainska Pravda.

Juhul kui Ukrainale antakse Patriot, siis kulub väljaõppele mitmeid kuid

Kaks USA ametiisikut kinnitasid teisipäeval Reutersile, et USA kaalub Patriot õhutõrjesüsteemi andmist Ukrainale. Ametlik teade võib tulla juba sel neljapäeval.

Patriot õhutõrjesüsteem on üks maailma kõige paremaid õhutõrjesüsteeme ning seda tahavad endale ka mitmed USA liitlased.

USA Ukraina poliitika kunagine juht ja erusõjaväelane Alexander Vindman ütles Reutersile, et Patriot õhutõrjesüsteem võimaldaks kaitsta Ukrainat ka Vene lühimaa ballistiliste rakettide eest.

Vindman hoiatas, et õhutõrjesüsteemi kasutamise väljaõpe võib kesta mitmeid kuid. Ühe allika kinnitusel võidakse ukrainlaste väljaõpe korraldada Saksamaal, kus asuvad mitmed USA sõjaväebaasid.

Ukraina prokuratuur: Vene väed on teinud üle 50 000 kuriteo Ukraina pinnal

Ukraina prokuratuur teatas teisipäeval, et Venemaa sõjategevuses Ukraina vastu on hukkunud nende andmetel 443 last ning viga saanud veel 855.

Hukkunute hulka pole arvestatud neid, kes hukkusid okupeeritud territooriumitel.

Prokuratuuri teatel on Vene vägede rünnakud kahjustanud 3126 haridusasutust ning täielikult hävitanud 337.

Kokku on erinevaid Vene vägede poolt korda saadetud kuritegusid tuvastatud 52825, teatas prokuratuur Telegrami teel.

Zelenski Uus-Meremaa parlamendile: sõja keskkonnakahju püsib aastaid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas video teel kõne Uus-Meremaa parlamendile, milles rõhutas, et Venemaa alustatud sõjategevuse tõttu on kahjustada saanud Ukraina mereruum ning kolm miljonit hektarit metsa.

Samuti on reostatud ka mitmed jõed ja sajad söekaevandused ning sõjategevuse käigus on rünnatud ka keemiatehaseid ja muid ohtlikke rajatisi.

Zelenski palus Uus-Meremaal võtta juhtroll Ukraina rahuprotsessi keskkonnajulgeoleku ning Ukraina demineerimise teemal. Zelenski mainis hiljem oma õhtuses videopöördumises, et Uus-Meremaa saab enda naabruskonda diplomaatiliselt mobiliseerida.