Venemaa tegi hommikul Kiievile droonirünnaku

Kolmapäeva hommikul tegi Venemaa taas Kiievi pihta raketirünnaku. Ukraina teatel tulistati 13 drooni alla, kuid mitu hoonet sai rünnakus kahjustada. Ukraina kaitsejõudude peastaap väitis teisipäeva õhtul, et viimaste päevade rünnakute käigus hävitati okupeeritud Melitopolis Vene 58. armee peastaap. Ukraina alustas riigi sees suurtükimoona tootmist, kuna nõukogude perioodist pärit varud on otsa saamas.

Oluline 14. detsembril kell 10.56:

- DTEK: pool Ukraina elektrisüsteemist on kahjustatud;

- Kiievis tulistati alla 13 Vene drooni;

- Kuleba: Venemaa võib üritada uut pealetungi jaanuaris-veebruaris;

- Ukraina teatel hävitati Melitopolis Vene 58. armee peastaap;

- Ukraina alustas riigi sees suurtükimoona tootmist;

- Juhul kui Ukrainale antakse Patriot-õhutõrjesüsteem, siis kulub väljaõppele mitu kuud;

- Ukraina prokuratuur: Vene väed on teinud üle 50 000 kuriteo Ukraina pinnal;

- Zelenski Uus-Meremaa parlamendile: sõja keskkonnakahju püsib aastaid;

- Briti luure: Venemaa väejuhatuses jätkuvad pinged eri leeride vahel;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 740 sõdurit ja seitse jalaväe lahingumasinat.

DTEK: pool Ukraina elektrisüsteemist on kahjustatud

Ukraina elektriettevõte DTEK teatas, et ligikaudu pool Ukraina elektrisüsteemist on kahjustatud. Ettevõte hoiatab, et praegu tellides suudetakse rünnakutes hävinud tehnikale uus asendus toota valmis üheksa kuu pärast.

DTEK kutsus rahvusvahelisi partnereid üles andma Ukrainale vajalikku tehnikat otsekohe.

Kiievis tulistati alla 13 Vene drooni

Kiievi linnapeal Vitali Klõtško sõnul tulistas õhutõrje kolmapäeva hommikul alla 10 Iraani päritolu drooni.

Varem teatas Klõtško, et linna Ševtšenkivi piirkonnas oli kuulda plahvatusi. Linnaosa asub Kiievi keskel. Kiievi linnavalitsuse teatel said rünnakus kahjustusi üks administratiivhoone ja neli eluhoonet, vahendas Ukrainska Pravda.

Kiievi linnavalitsus teatas hiljem, et kokku on tulistatud alla 13 drooni. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul tulistas Ukraina õhutõrje alla kõik Kiievit rünnanud droonid, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina õhuhäirekaardi järgi oli hommikul õhuhäire nii Kiievi linnas kui ka ümbritsevas oblastis.

Kuleba: Venemaa võib üritada uut pealetungi jaanuaris-veebruaris

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba hoiatas, et Venemaa võib üritada uut pealetungi Ukrainas järgmise aasta jaanuaris-veebruaris. Kuleba sõnul võib Venemaa selleks ajaks olla taastanud enda rünnakupotentsiaali.

Kuleba sõnul põhineb see hinnang asjaolul, et Venemaal kuulutati välja mobilisatsioon, jätkub ajateenijate väljaõpe ning Venemaa sees on ringi liigutatud rasketehnikat.

Välisminister rõhutas samas, et võime taastamine ei pruugi veel kohe tähendada rünnaku toimumist, vahendas Ukrainska Pravda Ukraina välisministeeriumi pressinõupidamist.

Ukraina sõdur vaatamas raketirünnaku tagajärgi Kramatorski linnas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Shannon Stapleton

Ukraina teatel hävitati Melitopolis Vene 58. armee peastaap

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas teisipäeva õhtul, et okupeeritud Melitopolis Zaporižžja oblastis hävis eelnevatel päevadel Ukraina rünnaku tõttu Vene 58. armee peastaap.

Peale selle hävitati ka kolm Vene suurtükipositsiooni ning 10 ühikut sõjatehnikat erinevates Zaporižžja oblasti okupeeritud asulates.

Ukraina väitel sai rünnakutes ligikaudu 150 Vene sõdurit haavata.

Peastaabi väitel jätkub okupeeritud Donetski oblastis ebaseaduslik sundmobilisatsioon Vene vägede kaotuste täiendamiseks.

Luhanski oblastis Kadijivkas kaotas Venemaa Ukraina teatel Vene vägede positsiooni hävitamise tõttu kuni 160 sõdurit, kellest 60 hukkus rünnakus.

Ukraina alustas riigi sees suurtükimoona tootmist

Ukraina rahvusliku julgeoleku sekretär Oleksi Danilov teatas teisipäeval, et Ukraina on alustanud 152 mm ja 122 mm suurtükimoona tootmist, kuna Nõukogude ajast pärit suurtükimoon on otsa saamas.

Danilovi sõnul on tootmist alustatud tööstuslikul tasemel, vahendas Ukrainska Pravda.

Juhul kui Ukrainale antakse Patriot, siis kulub väljaõppele mitu kuud

Kaks USA ametiisikut kinnitasid teisipäeval Reutersile, et USA kaalub Patriot- õhutõrjesüsteemi andmist Ukrainale. Ametlik teade võib tulla juba sel neljapäeval.

Patriot-õhutõrjesüsteem on üks maailma kõige paremaid õhutõrjesüsteeme ning seda tahavad endale ka USA liitlased.

USA Ukraina poliitika kunagine juht ja erusõjaväelane Alexander Vindman ütles Reutersile, et Patriot-õhutõrjesüsteem võimaldaks kaitsta Ukrainat ka Vene lühimaa ballistiliste rakettide eest.

Vindman hoiatas, et õhutõrjesüsteemi kasutamise väljaõpe võib kesta mitu kuud. Ühe allika kinnitusel võidakse ukrainlaste väljaõpe korraldada Saksamaal, kus asuvad USA sõjaväebaasid.

Ukraina prokuratuur: Vene väed on teinud üle 50 000 kuriteo Ukraina pinnal

Ukraina prokuratuur teatas teisipäeval, et Venemaa sõjategevuses Ukraina vastu on hukkunud nende andmetel 443 last ning viga saanud veel 855.

Hukkunute hulka pole arvestatud neid, kes hukkusid okupeeritud territooriumitel.

Prokuratuuri teatel on Vene vägede rünnakud kahjustanud 3126 haridusasutust ning täielikult hävitanud 337.

Kokku on Vene vägede korda saadetud kuritegusid tuvastatud 52 825, teatas prokuratuur Telegrami teel.

Zelenski Uus-Meremaa parlamendile: sõja keskkonnakahju püsib aastaid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas video teel kõne Uus-Meremaa parlamendile, milles rõhutas, et Venemaa alustatud sõjategevuse tõttu on kahjustada saanud Ukraina mereruum ning kolm miljonit hektarit metsa.

Samuti on reostatud ka mitu jõge ja sajad söekaevandused ning sõjategevuse käigus on rünnatud ka keemiatehaseid ja muid ohtlikke rajatisi.

Zelenski palus Uus-Meremaal võtta juhtroll Ukraina rahuprotsessi keskkonnajulgeoleku ning Ukraina demineerimise teemal. Zelenski mainis hiljem oma õhtuses videopöördumises, et Uus-Meremaa saab enda naabruskonda diplomaatiliselt mobiliseerida.

Prantsusmaa saadab Ukrainale õhutõrjesüsteemi SAMP/T

Prantsusmaa suursaadik Ukrainas Etienne de Poncins kinnitas, et Prantsusmaa saadab Ukrainale SAMP/T õhutõrjesüsteemi, mille on ühiselt arendanud välja Prantsusmaa ja Itaalia, vahendas Prantsuse leht Challenges teisipäeval.

Briti luure: Venemaa väejuhatuses jätkuvad pinged eri leeride vahel

Ühendkuningriigi kaitseministeerium toob oma luureülevaates esile, et tuntud Vene rahvuslane ja sõjablogija Igor Girkin on hiljuti kritiseerinud Vene väejuhatust, seades kahtluse alla Vene vägede rajatud kaitserajatised.

Ministeeriumi ülevaate kohaselt näitab esitatud kriitika, milline pingeline debatt toimub sõja pidamise üle Vene julgeolekukogukonnas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/lPmMUTJFOp



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 14, 2022

Briti luure viitab ka sotsiaalmeedia spekulatsioonidele viimase 48 tunni jooksul, milles väidetakse, et Vene peastaabi juht Valeri Gerassimov on oma ametist vabastatud. Kaitseministeeriumi sõnul ei saa neid väiteid kinnitada.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 740 sõdurit ja seitse jalaväe lahingumasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 96000 (võrdlus eelmise päevaga +740);

- tankid 2970 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 5937 (+7);

- lennukid 281 (+0);

- kopterid 264 (+0);

- suurtükisüsteemid 1931 (+0);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 404 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 211 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1617 (+0);

- tiibraketid 592 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4562 (+13);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 171 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.