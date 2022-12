Kallase esitatud metsanduse arengukava soovitab raiemahtu 10-12 miljonit tihumeetrit

"Töös leiti, et arvestades süsinikubilanssi, metsatööstuse varustatust puiduga, metsa tagavara ja vanuselise jaotuse muutusi, võiks aastane keskmine raiete maht kokku olla 10–12 miljonit tihumeetrit," märgitakse arengukava lisas, kus viidatakse keskonnaagentuuri ja maaülikooli 2021. aastal valminud uurimusele "Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori sidumisvõimekuse analüüs kuni aastani 2050".

Samas suurusjärgus on raiemaht ka praegu.

"Vaadeldud stsenaariumite korral leiti, et uuendusraiete maht raieringi jooksul võiks olla keskmiselt 8-9 miljonit tihumeetrit aastas. Selliste aastaste keskmiste raiemahtude juures peaks metsa tagavara jääma kas samaks või suurenema sõltuvalt metsa juurdekasvu stsenaariumist. Ja seega toimub aasta-aastalt süsiniku sidumine metsas. Arvestades, et umbes 47% majandatavast metsast on raieküps või valmiv, leiti, et eeltoodud raiemahtude juures peab aga jälgima, et uuendusraietega raiutaks raievanuse saavutanud või vanemat metsa ning raiete tegemisel jälgitakse raieliikide ja raiutavate puuliikide optimaalset vahekorda," märgiti arengukava lisas.

Samas öeldakse, et MAK-i juhtkogule kättesaadavaid andmeid ja analüüse arvestades ning kaalutledes metsakasutuse erinevaid stsenaariume ja nende pikaajalist mõju, saab järeldada, et kõiki aspekte arvestavalt tuleks liikuda võimalikult ühtlase metsakasutuse poole. See oleks tasakaalus ühiskonna vajadustega ning huvigruppide soovide ja ootustega, märkis ministeerium.

"Ükski määratav raiete pindala ega maht arengukava tasandil ei taga, et seatud eesmärgid saavad täidetud iseenesest. Seetõttu on oluline metsakasutust pidevalt jälgida ning vajaduse korral teha korrektuure prognoosides ja piiride seadmisel, et täita arengukavaga seatud eesmärgid," rõhutati samas.

MAK2030 viimast versiooni on täiendatud elurikkuse ja loodushoiu valdkonnas. Näiteks kirjutati arengukavasse soovitus seadusemuudatusteks. Esimene soovitus pikendataks metsa uuendamise aega - nii saab vältida suurte lagedate koondumist ja teine soovitus piiraks raielangi maksimaalse suuruse praeguselt 7 hektarilt 5 hektarini, öeldakse keskkonnaministeeriumi pressiteates.

Keskkonnaminister Madis Kallas ütles pressiteates vahendusel, et tema esitatud arengukava on riigikogule ettepanek kompromissiks. "Loodan, et riigikogu võtab arengukava menetlusse, kaasab vajadusel veel kõiki osapooli ning jõuame lõpuks ühiskondliku otsuseni, kuidas me edaspidi Eesti metsi kaitseme ja majandame," märkis Kallas.

Keskkonnaministeeriumi soov on, et arengukava jõuaks tuleva aasta algul riigikogusse.

Keskkonnaminister kirjutas alla ka metsanduse arengukava keskkonnamõjude ja teiste oluliste mõjude hindamisele.

Hindamise töid koordineeris OÜ Maves. Esmakordselt on arengukavas hinnatud mõjusid nii laialpõhjaliselt, et vaadeldi kõik eluvaldkondi, mitte ainult looduskeskkonda. Seepärast hindasid eksperdid mõjusid lisaks ka majandusele ning sotsiaal- ja kultuuri valdkonnale.

Mõjude hindamisel ei tuvastatud ühtegi otsest vastuolu mõne teise strateegilise planeerimisdokumendi eesmärgiga või selle mõõdikuga. Samuti ei leitud eksperthinnangu ja kontrollküsimustiku põhjal ühtegi asjaolu, mille tõttu peaks mingi MAK-i eesmärgi või meetme ümber sõnastama.

Küll on mõjude hindamise aruandes välja toodud rida ettepanekud, millega peab arengukava rakendamisel arvestama. Samuti rõhutavad aruande koostajad, et MAK-i elluviimisel peab tekkivaid keskkonnamõjusid järjekindlalt seirama ja vajadusel kehtestama leevendumismeetmeid.