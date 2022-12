Omanik kavandab Wendre voodi- ja tekstiilitehase asemele elamukvartalit

Rääma 38 omanik on Trading House Property OÜ, mis on üks Trading House Eesti Grupi firmadest. Mõlemad ettevõtted kuuluvad Peter Huntile. Kunagi asus sellel kinnistul linavabrik, praegu voodi- ja tekstiilitehas koos Wendre esinduskauplusega.

"Pärnu linnal on soov muuta endise Linavabriku/Wendre vabrikupoe krunt elurajooniks, kus oleks ka äritegevust. Otsime Pärnus aktiivselt uut kohta, kuhu tootmine ümber kolida. Kõigepealt on vaja krundil läbi viia planeerimine, mis võtab vähemalt aasta aega, alles seejärel saab rääkida etapiviisilisest hoonete ehitamisest," selgitas Hunt ettevõtte tulevikuplaane.

Krundi omaniku korraldatud arhitektuurivõistluse võitis Rootsi arhitektuuribüroo Wingårdhs Architects.

Võidutöö kohaselt jääb tulevikus kesklinnast mööda Lai-Raba silda Ülejõe poole sõites Rääma tänava äärde elamupiirkond, kus asuvad värvilised majad, mis on üksteisest eraldatud käigutänavate, trepistiku ja väiksemate avalike platsidega. Rääma tänava äärne kauplusehoone soovitakse põhimahus säilitada ja liita sellele kõrgem hoonemaht.

Praeguse kauplusehoone taha on planeeritud ümara põhiplaaniga tornelamu, mille kõrval on suurem sisehooviga ristkülikukujuline hoone. Nende taha, aedlinnaku poole jääva praeguse tootmistsehhi asemele on kavandatud erineva suurusega elamud, mille keskel on avalik roheala.