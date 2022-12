Elektrita on ligi 2600 klienti, neist 2000 Saaremaal

Saaremaal on elektrikatkestuste arv taas kasvanud. Kui hommikul kella 6.45 ajal oli Saaremaal elektrita 1573 majapidamist, siis päeval kell 14 oli neid juba 2000.

Kolmapäeva pärastlõunal jõudis Saaremaale uus tihedam lumesadu.

Järvamaal oli elektrita 382 ja Hiiumaal 116 majapidamist.

Kolmapäeval on enamasti pilves ilm. Tihedam lumesadu ja tuisk levivad Edela-Eestist kirdesse, saartel tuleb ka lörtsi ja vihma, on jäiteoht. Edela- ja lõunatuul tugevneb 6-12, puhanguti kuni 17, saartel ja Liivi lahe ümbruses 12-17, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -9, saartel ja läänerannikul -1 kuni +3 kraadi.