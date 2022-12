Sõõrumaa: loodetavasti tõmmatakse Linnahall maha

Kinnisvaraettevõtja Urmas Sõõrumaa lubas jätkata arendustegevust talle Tallinna kesklinnas kuuluvatel kruntidel ning ütles, et ei ole huvitatud osalusest Porto Franco ehitamises või Linnahalli renoveerimises. Ta avaldas lootust, et Linnahalli ei renoveerita, vaid see lammutatakse.

"Ma loodan, et seda tegelikult ei tule, igasuguseid hankeid võib korraldada palju tahes," ütles Sõõrumaa vastuseks viitele, et Tallinn peaks lähiajal uuesti välja kuulutama konkursi Linnahalli korda tegemiseks, pakkudes vastutasuks seal kõrvalasuvaid linna kinnistuid.

"Ma loodan, et see tõmmatakse maha ja inimene võib Mere puiesteelt jalutada silmad kinni mööda kergliiklusteed mere äärde, ilma et peaks viiest ristmikust üle minema ja siis ka ei tea, kuhu sattud. Sattud kuskile Linnahalli taha, kus võid peksa saada nii täna kui ka tulevase renoveeritud Linnahalli

LInnahall. Autor/allikas: ERR

taga. Inimene normaalselt sinna ei lähe," lisas ta.

Sõõrumaa leidis, et Linnahalli asemel peaks olema midagi õhulist: "Vaadake praegu välja – kas tahate istuda niisama tänaval? Vaadake Skandinaavia – Oslo, Kopenhaageni – mereäärseid arendusi – kõik on õhulised, suurte klaaspindadega, huvitavad promenaadid. Seal ei ole betoonhunnikuid. Loodan, et kaine mõistus võidab."

Sõõrumaa kritiseeris ka konkursi ajastust, kui see nüüd peaks välja tulema – enne valimisi ja kriisi ajal. "Ma olen neid hankeid näinud küll ja küll. Ma ei taha olla ennustaja, aga loodan, et mitusada miljonit rahva raha sellesse betoonhunnikusse, mis paikneb äärmiselt valesti, mis sulgeb meie ainukese võimaliku otsepromenaadi Mere puiesteelt mere äärde (ei saa teoks – toim.). Me räägime ju mere avamisest Tallinnale, aga siis võiks selle ju ära unustada järgmiseks viieks põlvkonnaks," tõdes ta.

Küsimusele, kas ta osaleks Hillar ja Rauno Tederi arendatavas Porto Franco kinnisvaraprojektis Admiraliteedi basseini ääres, ütles Sõõrumaa, et ta ei ole kutset saanud ning kui saaks, siis keelduks.

Porto Franco Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Mul on endal piisavalt palju tegemist sealkandis ja midagi väga rohkem juurde ei taha," ütles ta. Arendaja viitas ka hotelli Euroopa kõrval asuvale kinnistule aadressil Ahtri 3, mille suurus on 50 000 ruutmeetrit ja kogu Rotermanni kvartalile, mida ta ettevõte ehitab. "Mul on seda piisavalt palju," tõdes Sõõrumaa.

"Ma [Porto Franco väidetavate probleemide] sisu ei tea, aga loodan ja hoian pöialt, et nad saaksid laenukraanid lahti, sest iga töötav asi toetab ka teisi, mis seal kõrval asuvad – ka minu objekte ja Rotermanni kvartalit tervikuna," märkis ta.

Sõõrumaa rääkis ka, et jätkab Ahtri tänaval asuva Golden Gate'i nimelise hoone ehitamist.

Viitele, et ta omandas hiljuti Tallinnas Narva maanteel Forumi keskuse, selgitas Sõõrumaa, et kavatseb muuta seal hoones olemise "ilusamaks ja mõnusamaks".

"Teame ka Tallinna linna plaane, mille kohaselt kevadel hakatakse trammiteed ehitama ja kui see saab valmis, siis räägitakse jalakäigutänava (ehitamise)st. Kinnisvaras peab asju vaatama 10–20 aastat ette. Ja 10–20 aasta perspektiivis on see igal juhul kõige magusam Tallinna linna koht üldse trendi mõttes," rõhutas ta. "See on üks hästi magus koht, ilusa vaatega, kus enamus aega päike paistab ja kõik ilusad asjad aknast paistavad."