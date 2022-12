HKScani Balti äride ost võimaldab Maag grupil laieneda Baltikumist välja

Maag Grupp ostab HKScanilt tootmised Rakveres, Tabasalus ja Viiratsis ning Lätis Jelgavas. Ostuga saab Maag endale kaubamärgid Rakvere ja Tallegg.

Tehing viiakse lõpule 2023. aasta teises pooles, sest tehingu peavad enne heaks kiitma Eesti ja Läti konkurentsiamet.

"Meie analüüsi tulemusena ükski toote turuosa ei lähe üle liiga kriitiliseks, mis hakkaks konkurentsis pärssima. Oleme selles osas optimistlikud," ütles tehingu nõustaja Ellex Raidla advokaadibüroo partner Sven Papp.

Võlavaba ostuhind on 90 miljonit eurot, millest 20 miljoni euro maksmine sõltub eraldi lihaäri tulemustest järgnevatel aastatel. Papi sõnul saavutati hinna osas HKScaniga kompromiss.

"Kui on head ajad, siis keegi ei mõtle nende tehingute tegemisele. Nii et kogu tehing sai alguse ja ostus võimalikus ikkagi tänu sellele, et majanduse on surutis, keerulised ajad," sõnas Papp.

Balti toomisüksused on HKScani börsiteate järgi kogunud tänavu kolme kvartaliga juba üle 26 miljoini euro kahjumit.

Varem nii Maagis kui HKScanis töötanud Atria Eesti juhi Olle Hormi sõnul ostuhind soodne sellisel juhul, kui ettevõtted suudetakse madalseisust välja tõmmata. "Iseenesest 90 miljoni eest saab päris palju ilusaid asju, teisest küljest kogu see krempel täna toodab väga suurt kahjumit. Iseenesest on see väga väärikas kollektsioon, mis tuleb panna kasumit teenima. Siis on see 90 miljonit vägagi mõistlik hind."

Kõik omandatavad tootmisüksused ja kaubamärgid jätab Maag alles. Kuidas muutuvad või ühtlustuvad seniste Maagi kaubamärkide Rannarootsi ja Rannamõisa ja HKScani brändide hinnad, selgub pärast tehingu jõustumist järgmisel sügisel. Maagi finantsijuht Erik Haavamäe ütles, et vähemalt aasta aega kavandatud ostuga soovib ettevõte kinnitada oma kaubamärkidega tugevalt kanda Balti riikide turul.

"See nüüd võimaldab meil ka minna siit Eestist lõuna poole ja siis sealt edasi, olla konkurentsivõimelisem, efektiivsem. On ta siis Poola või väljaspool Baltikumi," ütles Maag Grupi nõukogu liige Erik Haavamäe.

Eesti konkurentsi olukorra muutust võib Hormi sõnul vaadelda kahte pidi. "Üks turuosaline liitub teisega, et ühest küljest konkurents läheks nagu natukene nõrgemaks. Teisest küljes jälle müüdav ettevõte on siin viimaste ajal kõvasti turuosa kaotanud, ma olen suhteliselt kindel, et uus omanik tahab seda eelmist olukorda taastada, et konkurents läheb jälle kõvemaks. Võimalusi on mitmeid."