Neljapäeval tuul nõrgeneb ja sadu väheneb, aga läheb külmemaks

Neljapäeva öö hakul sajab lund ja lörtsi, teeb ka tuisku, saartel tuleb sekka vihma ja on libeduseoht. Puhub edela- ja lõunatuul 6 kuni 12, puhanguti 16, saartel kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tiirutab Lääne-Eestis paari-kolme kraadi ulatuses 0 ümber, Tallinn-Pärnu joonest ida pool on -2 kuni -8 kraadi.

Hommik on Kagu-Eestis selgema taevaga, mujal on pilvi laialdaselt. Lumehooge on Eesti loodeosas ja Liivi lahe ümbruses. Lõuna- ja edelatuul ulatub sisemaal puhanguti 13, Liivi lahe ääres ja Virumaa rannikul 16 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, Pärnu-Narva joonest lõuna pool kuni -13 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Peamiselt Lääne-Eestis on lumehooge. Puhub lõunakaare tuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -1 kuni -5, ida pool on külmem, vahemikus -7 kuni -12 kraadi, pärastlõunal läheb ilm veel külmemaks.

Nädala lõpuni suuremat sadu ei tule. Öösiti on ka 15-kraadist külma ja päevgi mõnes kohas -10 lähedane. Pühapäeva päeva peale muutub ilm pehmemaks.

Uus nädal toob ka vesisemat sadu ja plusskraade.