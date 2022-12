ERR Odessas: talvisteks elektrikatkestusteks valmistub ka loomaaed

Odessas on elekter põhimõtteliselt tagasi, kuid seda jagatakse vaid loetud tundideks.

"Nagu te kuulete, kogu Odessa on generaatorite peal. Mitte kusagil pole valgust. Mitte kuskil," rääkis Odessa elanik Anatoli.

"Nendel, kes praegu võitlevad, on raskem. Me loodame kogu tsiviliseeritud maailmale, et meile tuntakse kaasa ja et meid ei jäeta maha," rääkis kohalik Valentina.

Suurtes linnades on löögi all olnud ka loomaaiad. Odessa loomaaia direktor Igor Biljakov lõpetas äsja aastalõpu muusikaklipi salvestamise kohaliku televisiooniga, kus ta astub üles Kübarsepana Alice'i Imedemaal. "Sest huumor on ka relv sõjas," märkis ta.

Sõja esimestel päevadel elas direktor ise nädalaid loomaaias, et olla vajadusel olemas ka komandanditunni ajal.

"Mul oli siin välivoodi ja elasin siin kabinetis oma koeraga. Ma kartsin, et kui öösel loomaaias midagi juhtub, aga mind siin pole, siis see on väga halb, sest kui midagi juhtub, on vaja kiiresti reageerida. Võib-olla loomad pääsevad välja ja neid on vaja püüdma hakata või saavad nad haavata, tuleb neile anda abi." rääkis Biljakov.

Odessa loomaaias on ka mujalt päästetud loomi. Näiteks Harkivist pommitamise eest päästetud valged lõvid.

Mõned loomad vajavad eriti sooja ning sellele on õigeaegselt mõeldud.

"Kui pole valgust, siis me elektriga kütta ei saa ja me teadsime, et talvel probleemid tulevad, et tuleb raske talv, seetõttu me juba varakult ostsime lisaks pursuika ahjud, meil on generaatorid, ostsime kütet. Seetõttu oleme enam-vähem valmis," kirjeldas Biljakov.

Direktor rõhutas, et oluline abi tuleb ka muu maailma loomaaedadest.