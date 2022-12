Oluline 15. detsembril kell 5.55:

- Zelenski sõnul Ukraina jätkab oma õhutõrje tugevdamist;

- Poola parlament kuulutas Venemaa terrorismi riiklikuks toetajaks;

- ISW: Putin muretseb, et tema kontroll Vene inforuumi üle väheneb.

Zelenski sõnul Ukraina jätkab oma õhutõrje tugevdamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et riik tegi viimasel nädalal olulisi edusamme oma õhutõrje tugevdamisel. Zelenski sõnul jätkab Ukraina oma õhutõrje tugevdamist.

Zelenski sõnul valmistab Ukraina ette lepinguid, mis tugevdavad riigi kaitsevõimet.

"Teeme kõik, et saada Ukrainale kaasaegsemad ja võimsamad süsteemid. Sel nädalal oleme teinud õhutõrje küsimuses olulisi edusamme," ütles Zelenski.

Lääne meedias levivad väited, et USA kavatseb tarnida Ukrainale õhutõrjesüsteemi Patriot. Selliste süsteemide abil suudaks Ukraina tõhusamalt kaitsta oma õhuruumi.

Patriot on USA üks kõige paremaid õhutõrjesüsteeme. Iga rakett maksab umbes kolm miljonit dollarit. Neid süsteeme kasutavad USA liitlased Vaikse ookeani piirkonnas ja Euroopas. USA on tarninud Patriote ka Saudi Araabiale, vahendas BBC.

Zelenski sõnul on rindel olukord jätkuvalt pingeline

"Rindel pole rahu. Midagi lihtsat ja kerget pole. Iga päev ja meeter on äärmiselt raske. Ja eriti seal, kus okupantide taktika taandub sellele, et hävitab suurtükiväega kõik enda ees oleva," ütles Zelenski.

Poola parlament kuulutas Venemaa terrorismi riiklikuks toetajaks

Poola parlament hääletas resolutsiooni poolt, millega mõisteti hukka Venemaa režiimi kuriteod Ukraina tsiviilisikute vastu.

Resolutsioonis märgiti, et Venemaa kannab otsest vastutust 2014. aasta juulis Malaysian Airlinesi lennu (MH17) allatulistamises, milles hukkus 298 reisijat ja meeskond. Samuti Poola õhujõudude lennuki allakukkumises Smolenskis 2010. aastal. Siis hukkus 96 lennuki pardal olnud inimest, nende hulgas oli ka Poola toonane president Lech Kaczynski, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Putin muretseb, et tema kontroll Vene inforuumi üle väheneb

Kreml teatas hiljuti, et Venemaa juht Vladimir Putin ei korralda sel aastal oma aastalõpu pressikonverentsi. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul näitab see, et Putin on ebakindel oma võimekuses kujundada Venemaa inforuumi.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ei täpsustanud, miks sel aastal pressikonverentsi ei toimu. ISW hinnangul loodab Putin endiselt, et saab 2023. aastal pidada suurejoonelise võidukõne. Samuti võib Putin lihtsalt lükata edasi hetke, mil ta peab tunnistama, et Venemaa sissetung Ukrainasse ebaõnnestus.

Putin kasutab aastalõpu pressikonverentsi tavaliselt Venemaa majanduslikku võimekust illustreerivate näitajate esiletoomiseks, kuid lääne sanktsioonid on süvendanud riigi kasvavaid majandusraskusi.