Saksamaa 35 varglennuki ost sai kännu tagant lahti

Saksa Bundestagi eelarvekomisjon kiitis lõpuks heaks 35 maailma moodsaima hävitaja F-35 ostmise Bundeswehrile, mis läheb maksma ligi 10 miljardit eurot. Need lennukid suudavad kanda tuumalõhkepäid ja on osa nii NATO usutavusest kui heidutusest.

Varglennukite F-35 ostmine USA-lt on Bundeswehri üks suuremaid hankeprojekte. USA tootja Lockheed Martini hävitajat F-35 peetakse maailma kõige moodsamaks lahingulennukiks.

Sellega soovib Saksamaa tagada ka NATO alliansi võtmekohustuse ehk nad on võimelised kandma tuumarelva. See on osa NATO heidutuskontseptsioonist, kus liitlastel on juurdepääs USA tuumapommidele.

Endise liidukantsleri Angela Merkeli võimul oleku ajal lükati F-35 ost tagasi. Veelgi enam, seda toetanud Saksa õhuväe kindral Karl Mullner oli sunnitud ametist lahkuma. F-35 ostmise tollane peamine vastuargument oli, et eelistada tuleb Euroopa enda tööstust ja selle Eurofighteri programmi. Eurofighter aga ei saa tuumarelvi kasutada.

Saksa õhujõudude kindral Ingo Gerhartz rõhutas, et esimesed Saksa piloodid peaksid saama USA-s hävituslennukite väljaõppe 2026. aastal. Esimesed lennukid paigutatakse Saksamaale 2027. aastal.

Eelmisel nädalal kirjutas Saksa meedia hulga kriitilisi lugusid kaitseministeeriumist ja eriti kaitseminister Christine Lambrechtist, kuna F-35 ost, aga ka mitmed teised hanked on läinud venima. Küsimusi tekitas F-35 jaoks Saksa lennuväljade ümberehitamine, USA müüja kõrgeid turvanõuded ja võimalikud tehnilised probleemid hävitajate lennutegevuse heakskiitmisega.

Eelarvekomisjon leidis, et nüüd on kaitseministeerium oma varasemaid väiteid täpsustanud ja "mainitud riskide esinemise tõenäosus on madal".

USA saatkond Berliinis avaldas läbimurde üle heameelt ja teatas oma avalduses, et see tagab NATO usaldusväärse heidutuse ka tulevikus.

"Saksa-Ameerika kaitsepartnerlus pole kunagi olnud tugevam kui praegu ja see on NATO Atlandi-ülese partnerluse põhisammas," seisab avalduses. Arvestades praegusi julgeolekuprobleeme, sealhulgas Venemaa sõda Ukrainas, on USA saatkonna teatel tihe koostöö liitlaste vahel olulisem kui kunagi varem.

Parlamendi eelarvekomisjon kiitis heaks ka muud projektid, mida rahastati 100 miljardi euro suurusest Bundeswehri erifondist. Eelarvekomisjon peab kinnitama Bundeswehri hanked, mis ületavad 25 miljonit eurot. Kokku on nüüdseks heaks kiidetud kaheksa nn 25 miljoni ettepanekut.

Keda aga moodsate hävitaja ost häiris, oli Greenpeace. "Saksa valitsus tahab raisata kümneid miljardeid maksumaksja raha ainuüksi selleks, et saaks hakata hädaolukorras kasutama tuumarelvi. Saksamaa osaleb seega saatuslikus tuumarelvastuse spiraalis," kritiseeris organisatsioon oma avalduses.