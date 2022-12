Elektri hinna viivad üles tuumajaamade remont ja külmakraadid

Möödunud nädalal kujunes Eestis elektri keskmiseks börsihinnaks 362,46 eurot megavatt-tunnist, sel nädalal on hind kõikunud 400 ja 445 euro vahel megavatt-tunni kohta.

Hind ei ole kõrge vaid Eestis, nädala alguses kõikusid 400-eurose hinna ümber kõik Euroopa Nord Poolil kauplevad riigid peale Poola. Viimastel päevadel on Põhja-Norra ja Põhja-Rootsi piirkondades siiski veidi alla tulnud, kuid ületab märkimisväärselt piirkondade tavapärast hinnataset.

Eesti Energia turuanalüüsi strateeg Olavi Milleri sõnul on Rootsi ja Norra tavaliselt elektriülejäägis, kuid praegu on Rootsi kaks suurt tuumajaama ehk kokku 2,5 gigavatti tootmist remondis. Seetõttu ei jää Lõuna-Rootsis soodsat tuumaelektrit üle ning keskmist hinda domineerivad gaasijaamad nagu ka Kesk-Euroopas.

"Jaanuar ja veebruar on meie regioonis statistiliselt kõige külmemad kuud, mil elektri nõudlus on väga suur," ütles Miller.

Lähikuudel on Milleri sõnul kõige olulisemaks hinna mõjutajaks külmast tulenev nõudluse suurenemine ja tarbijate võime kokku hoida, tuuleolud ning tuumajaamade töö.

"Kui muudest tootmisvõimsustest ei piisa, tulevad viimasena turule kõige kallima toodanguga gaasielektrijaamad, mis viivadki elektrihinna kõrgele. Halvimal juhul, kui turutingimustes töötavatest jaamadest ei piisa, tuleb nõudluse katmiseks käivitada ka süsteemioperaatorite reservelektrijaamad, mille puhul tõuseb elektrihind maksimumtasemele ehk 4000 euroni megavatt-tunni kohta," ütles Miller.

"Lohutuseks on see, et meie regiooni reservvõimsused Soomes ja Baltimaades peaksid olema piisavad ning elektri puudusest tingitud elektrikatkestuse oht on seetõttu väike," sõnas Miller.

Praegu on regioonis rivist väljas kolm suurt tuumajaama ehk Olkiluoto 3 Soomes (1600 MW) ning Ringhals 4 (1130 MW) ja Oskarshamn 3 (1400 MW) Rootsis.

Milleri sõnul peaks Oskarshamni jaam tulema turule tagasi nädala lõpus, Olkiluoto 3 võib hakata turule vähemal määral elektrit pakkuma detsembri lõpus. "Seni tuleb neid võimsusi muude tootmistega katta ning selleks tehakse suuri pingutusi," ütles Miller.

Miller märkis, et Auvere jaama seisak praeguse nõudluse juures oluliselt elektrihinda ei mõjuta, kuna selle võimsus ei ole piirkonna tootmis- ja tarbimismahtusid arvestades nii suur ning Enefit Poweri ülejäänud kuus elektrijaama plokki võimsusega üle 1000 megavati on korrapäraselt töös.