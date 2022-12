Tallinn on halva teehoolduse eest teinud 270 000 euro eest trahve

Tallinn on kolme päevaga trahvinud teehoolduspartnereid 270 000 euro ulatuses, sest kõnniteed ja ühistranspordipeatused ei ole hooldatud vastavalt nõuetele. Kui kinnistuomanikud lumekoristamise kohustusest vabastada, vajaks Tallinna talvine kõnniteede koristus hinnanguliselt 30 miljonit eurot.

Ööl vastu neljapäeva puhastas pealinna kõnniteid 50 traktorit, kallurit ja 70 käsitööbrigaadi. Ometi meenutavad mõned linna hooldatavad kõnniteed suusaradu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teehoolduslepinguid peab täitma ka siis kui lund on palju, ütles Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

"Kõige keerulisemad kohad ongi ülekäigud, kus pidevalt vallid ees. Kinnistuomanike kõnniteed on täna ka väga raskes olukorras. Lund ei ole enam kuskile panna," ütles Sulg.

"Me ei anna armu oma lepingupartneritele. Oleme ka päris suures ulatuses leppetrahvinõudeid väljastanud viimase kolme päeva ees. Tänaseks on see suurusjärk 270 000 eurot," lisas Sulg.

Kui Vabaduse väljakult Raekoja platsile saab promeneerida mööda värskelt puhtaks lükatud Harju tänavat, siis osa Põhja-Tallinna tänavatest nõuavad jalakäijalt head sportlikku vormi.

Tallinnas on umbes 2,9 miljonit ruutmeetrit kõnniteid ja kergliiklusteid. Linnal on lepingud suuremate tänavate ja ühistranspordipeatuste lumekoristuseks.

Ülejäänud tänavakoristus on jäetud kinnistuomanike kohustuseks. Mis oleks kui vabastaks korteriühistud kojamehekohustest ja jätaks lumekoristuse kõikjal linna kanda?

"Kogu see ülejäänud osa vajaks meie arvutuste kohaselt 40 täiendavat traktorit ja üle 700 käsitöölise. Rahalises arvestuses oleme jõudnud 30 miljoni euro juurde, et talv ressursiga katta," vastas sellele küsimusele Tarmo Sulg.